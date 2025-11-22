Administración Trump prepara alternativas arancelarias antes del fallo judicial: Bloomberg News
LA NACION
22 nov (Reuters) -
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está trabajando en opciones alternativas en caso de que la Corte Suprema anule alguna de sus principales decisiones arancelarias, con el objetivo de reemplazar los gravámenes lo antes posible, informó Bloomberg News el sábado, citando a personas conocedoras del asunto.
Las opciones incluyen el uso de la Sección 301 y la Sección 122 de la Ley de Comercio, que otorgan al presidente la capacidad de imponer aranceles unilateralmente, añadió el informe.
Reuters no pudo verificar de inmediato la información. (Reporte de Preetika Parashuraman en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)
