Administración Trump propone flexibilizar normas que protegen a especies en peligro de extinción

19 nov (Reuters) - La administración Trump propuso el miércoles cuatro nuevas normas que revocarían las regulaciones de la era Biden que reforzaban la protección de las especies en peligro de extinción. La medida está en línea con el esfuerzo del presidente Donald Trump para deshacer lo que él dice que son regulaciones federales onerosas para las empresas.

En un comunicado, el Departamento del Interior dijo que restablecería el lenguaje normativo de 2019 y 2020, durante la primera administración de Trump. Los cambios propuestos incluyen la aplicación de normas específicas adaptadas a cada especie amenazada, en lugar de basarse en una única norma general.

La administración del entonces presidente Joe Biden en 2024 había restablecido las protecciones revocadas por Trump.

La agencia afirmó que las modificaciones equilibrarían la conservación con el desarrollo de infraestructuras. "Estas acciones reafirman nuestro compromiso con la conservación basada en la ciencia que trabaja mano a mano con las prioridades de energía, agricultura e infraestructura de Estados Unidos", dijo el director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, Brian Nesvik, en un comunicado. "Al restaurar la claridad y la previsibilidad, estamos dando confianza a la comunidad regulada mientras mantenemos nuestro enfoque en los resultados de recuperación, no en el papeleo", agregó. (Reporte de Nichola Groom; Edición de Franklin Paul y Bill Berkrot; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)