ADN antiguo recrea un árbol familiar prehistórico de cinco generaciones

ADN antiguo estráido de una tumba neolítica en Gran Bretaña ha revelado que la mayoría de las personas enterradas allí pertenecían a cinco generaciones continuas de una sola familia extendida.

Al analizar el ADN extraído de los huesos y dientes de 35 personas sepultadas en el largo mojón de Hazleton North en la región de Cotswolds-Severn, el equipo de investigación pudo detectar que 27 de ellos eran parientes biológicos cercanos. El grupo vivió hace aproximadamente 5.700 años, alrededor de 3700 a 3600 aC, alrededor de 100 años después de que se introdujera la agricultura en Gran Bretaña.

Publicado en Nature, es el primer estudio que revela con tanto detalle cómo se estructuraron las familias prehistóricas, y el equipo internacional de arqueólogos y genetistas dice que los resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre el parentesco y las prácticas funerarias en la época neolítica.

El equipo de investigación, que incluía arqueólogos de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, y genetistas de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Viena y la Universidad de Harvard, muestra que la mayoría de los enterrados en la tumba descendían de cuatro mujeres que habían tenido hijos con el mismo hombre.

El mojón en Hazleton North incluía dos áreas con cámaras en forma de L que estaban ubicadas al norte y al sur de la "columna vertebral" principal de la estructura lineal. Después de que murieron, los individuos fueron enterrados dentro de estas dos áreas con cámaras y los hallazgos de la investigación indican que los hombres generalmente fueron enterrados con su padre y hermanos, lo que sugiere que la descendencia fue patrilineal con las generaciones posteriores enterradas en la tumba conectadas a la primera generación en su totalidad a través de parientes masculinos. .

Si bien dos de las hijas del linaje que murieron en la infancia fueron enterradas en la tumba, la ausencia total de las hijas adultas sugiere que sus restos fueron colocados en las tumbas de los compañeros masculinos con los que tuvieron hijos o en otro lugar.

Aunque el derecho a usar la tumba se basaba en lazos patrilineales, la elección de si las personas fueron enterradas en el área de cámaras norte o sur dependía inicialmente de la mujer de primera generación de la que descendían, lo que sugiere que estas mujeres de primera generación eran socialmente significativas. en la memoria de esta comunidad.

También hay indicios de que los "hijastros" fueron adoptados en el linaje, dicen los investigadores: varones cuya madre fue enterrada en la tumba pero no su padre biológico, y cuya madre también había tenido hijos con un varón de la línea patril. Además, el equipo no encontró evidencia de que otros ocho individuos fueran parientes biológicos de los del árbol genealógico, lo que podría sugerir además que la relación biológica no era el único criterio para la inclusión. Sin embargo, tres de ellos eran mujeres y es posible que pudieran haber tenido un compañero en la tumba pero no tuvieron hijos o tuvieron hijas que llegaron a la edad adulta y abandonaron la comunidad por lo que están ausentes de la tumba.

El Dr. Chris Fowler de la Universidad de Newcastle, primer autor y arqueólogo principal del estudio, dijo: "Este estudio nos brinda una visión sin precedentes del parentesco en una comunidad neolítica. La tumba en Hazleton North tiene dos áreas separadas con cámaras, una a la que se accede a través de un entrada norte y la otra de una entrada sur, y solo un hallazgo extraordinario es que inicialmente cada una de las dos mitades de la tumba se utilizó para colocar los restos de los muertos de una de las dos ramas de la misma familia. Esto es de mayor importancia porque sugiere que el diseño arquitectónico de otras tumbas neolíticas podría decirnos cómo operaba el parentesco en esas tumbas".