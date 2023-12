22/12/2023 Los pulpos de Turquet ponen huevos relativamente pocos, pero grandes, en el fondo del fondo marino, lo que significa que los padres deben hacer un gran esfuerzo para garantizar que sus crías eclosionen. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SALLY C. Y. LAU ET AL./SCIENCE

SALLY C. Y. LAU ET AL./SCIENCE - SALLY C. Y. LAU ET AL./SCIENCE