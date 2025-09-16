ADN vincula al acusado del asesinato de Charlie Kirk con la escena, según el director del FBI

Por Brad Brooks y Joseph Ax

PROVO, UTAH, 15 sep (Reuters) - El sospechoso acusado de asesinar al activista ultraderechista Charlie Kirk en Utah escribió un mensaje de texto antes del tiroteo en el que decía que planeaba matar a Kirk, dijo el lunes el director del FBI, Kash Patel. En una aparición en el programa "Fox & Friends" de Fox News, Patel dijo que los investigadores creen que Tyler Robinson también escribió una nota manuscrita diciendo que tenía la "oportunidad de eliminar a Charlie Kirk" y que lo haría. La nota fue destruida, dijo Patel, pero los investigadores han reunido pruebas forenses de que había existido y han confirmado su contenido mediante entrevistas.

Patel no dijo quién había recibido el mensaje de texto ni si alguien había visto la nota escrita antes del ataque.

Los investigadores no han identificado públicamente un motivo. Las autoridades policiales han dicho que creen que Robinson actuó solo cuando disparó a Kirk, pero están investigando si alguien más participó en la trama del asesinato.

Por separado, *LA NACION* informó el lunes de que Robinson había enviado un mensaje a través de la plataforma online Discord a unos amigos en el que aparentemente confesaba el crimen el jueves por la noche, poco antes de ser detenido.

"Era yo ayer en la UVU (Utah Valley University). Lo siento por todo esto", decía un mensaje de la cuenta perteneciente a Robinson, informó el periódico, citando a dos personas familiarizadas con el chat, así como capturas de pantalla que había obtenido.

Kirk, un influyente aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cofundador del destacado grupo estudiantil conservador Turning Point USA, murió de un solo disparo de rifle el pasado miércoles durante un acto en la Universidad de Utah Valley, en Orem, a unos 65 kilómetros al sur (40 millas) de Salt Lake City.

