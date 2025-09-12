Adobe gana 1511 millones de euros en su tercer trimestre fiscal, un 5,2% más, y mejora previsiones

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Adobe obtuvo un beneficio neto de US$1772 millones (1511 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, finalizado el 29 de agosto, lo que equivale a mejorar en un 5,2% el resultado contabilizado un año antes. La multinacional incrementó su cifra de negocio en un 10,7%, hasta un máximo histórico trimestral de US$5988 millones (5106 millones de euros). Por segmentos, las suscripciones a sus programas de diseño y edición generaron el grueso de los ingresos con US$5791 millones (4938 millones de euros), un 11,8% más.

De su lado, la venta de productos aportó US$68 millones (58 millones de euros), con una caída del 17,1%, al tiempo que la facturación de servicios y soporte cedió un 11,6%, hasta los US$144 millones (122,8 millones de euros). Adobe se anotó en el acumulado de los primeros nueve meses unas ganancias de US$5274 millones (4497 millones de euros) y una facturación de US$17.575 millones (14.975 millones de euros). Estas cifras fueron un 36% y un 10,5% superiores en términos interanuales.

“Adobe es líder en la categoría de aplicaciones creativas con IA, con unos ingresos anualizados recurrentes (ARR) relacionados con la IA que superan los US$5000 millones [4263 millones de euros] y unos ARR por IA que ya han superado nuestro objetivo anual de 250 millones de dólares [213,2 millones de euros]", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Adobe, Shantanu Narayen, que ha aprovechado para elevar previsiones.

PREVISIONES

De cara al conjunto de 2025, Adobe espera ahora alcanzar unos ingresos de entre US$23.650 y US$23.700 millones (20.167 y 20.210 millones de euros), incluidos US$6075 y US$6125 millones (5180 y 5223 millones de euros) para el cuarto trimestre.

Asimismo, la tecnológica confía en que su beneficio anual por acción oscile entre los US$16,35 y US$16,58 (13,94 y 14,14 euros), con una horquilla de entre US$4,27 y US$4,32 (3,64 y 3,68 euros) para el último tramo del año.