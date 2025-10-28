Adobe modifica sus aplicaciones para asistentes de IA, busca la integración con ChatGPT

Por Stephen Nellis

SAN FRANCISCO, 28 oct (Reuters) - Adobe dijo el martes que sus herramientas de edición de video e imagen pueden controlarse chateando con ellas, y añadió que está trabajando con OpenAI, creador de ChatGPT, para que los usuarios puedan controlar directamente una de sus aplicaciones con el popular servicio de chatbot.

Adobe es el creador de Photoshop y Premiere, herramientas muy utilizadas en las industrias de la fotografía y el cine. En 2023, lanzó Firefly, un servicio para generar imágenes y otros contenidos con indicaciones de texto.

El martes, los ejecutivos de Adobe dijeron que la empresa había revisado sus aplicaciones para trabajar con asistentes de inteligencia artificial que pueden crear y editar contenidos manteniendo una conversación. Entre bastidores, varios "agentes" de IA pulsarán botones y moverán controles deslizantes en la aplicación para realizar los cambios, de forma similar a como lo haría un asistente humano.

Sin embargo, los usuarios humanos también podrán utilizar esos controles deslizantes y botones para realizar modificaciones, en lugar de depender únicamente de un chat de texto.

Ahora que Adobe ha renovado sus aplicaciones para que funcionen con los asistentes de IA, puede integrarlas más fácilmente con servicios de terceros, según Ely Greenfield, director de tecnología de Adobe para su negocio de medios digitales.

La empresa está trabajando para integrar su aplicación Adobe Express con ChatGPT de OpenAI, lo que permitirá a los usuarios iniciar una conversación en el chatbot para comenzar allí un proyecto. A continuación, podrá editarse en ChatGPT o finalizarse en las aplicaciones de Adobe.

"Puedes ajustar las ediciones que está haciendo el agente en ChatGPT, así que puedes hacer un poco de manipulación directa allí", dijo Greenfield.

"Y luego, si quieres, puedes llevarlo a la aplicación Express, donde puedes continuar teniendo una conversación con él usando el agente de diseño que está incorporado en Express ahora, y tienes acceso a la suite completa de capacidades y herramientas de edición que forman parte de Express".

El martes, Adobe dijo que el asistente de IA en Express ya está disponible, pero no dio un calendario para cuando la integración ChatGPT estará disponible. (Reporte de Stephen Nellis en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa)