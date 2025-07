Adolescente de Gaza soñaba con ser doctora. Ahora solo quiere sobrevivir

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Hace dos años, Sarah Qanan era una destacada estudiante de secundaria que se preparaba para los exámenes finales y soñaba con convertirse en doctora. Hoy, la joven de 18 años vive en una sofocante tienda de campaña en la Franja de Gaza y dice que solo trata de sobrevivir.

Ella forma parte de una generación de palestinos, alumnos con edades desde la escuela primaria hasta la universidad que prácticamente no ha tenido acceso a la educación en el territorio desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. Las clases se suspendieron ese mes y las escuelas se transformaron en refugios abarrotados mientras cientos de miles huían de sus hogares al inicio de la campaña de represalia de Israel tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

El cierre de las escuelas ha eliminado un importante espacio social para los jóvenes mientras enfrentan la guerra, el hambre y el desplazamiento. Para los niños más pequeños, ha significado perderse habilidades básicas como la lectura y la aritmética simple. Para los estudiantes mayores, las materias avanzadas, los exámenes de graduación y las solicitudes universitarias han quedado en suspenso.

Incluso si las negociaciones conducen a otro alto el fuego, no está claro cuándo se reconstruirá algo en Gaza. Áreas vastas han sido completamente destruidas, y la agencia de la ONU para la infancia estima que casi el 90% de las escuelas necesitarán una reconstrucción sustancial antes de que puedan funcionar de nuevo.

Como muchos en Gaza, la familia de Qanan ha sido desplazada varias veces y ahora vive en una tienda de campaña. Cuando un ataque aéreo israelí destruyó su hogar a principios de 2024, ella buscó entre los escombros en busca de sus libros, pero "no quedaba nada".

"Mi único sueño era estudiar medicina", dijo Qanan. "Dejé de pensar en eso. Todos mis pensamientos ahora son sobre cómo sobrevivir".

Cientos de miles sin escuela

Más de 650.000 estudiantes no han tenido acceso a la educación desde el inicio de la guerra, según la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF. Eso incluye a casi 40.000 estudiantes que no pudieron presentar los exámenes de ingreso a la universidad que en gran medida determinan sus perspectivas profesionales.

Es la primera vez en décadas que los exámenes no se celebraron en Gaza.

El bombardeo y las operaciones terrestres de Israel han matado a decenas de miles de palestinos y han desplazado al 90% de la población de Gaza. Los niños en edad escolar en refugios abarrotados y campamentos de tiendas de campaña a menudo se ven obligados a ayudar a sus familias a encontrar comida, agua y leña. Un bloqueo israelí completo impuesto a principios de marzo que solo se alivió ligeramente dos meses y medio después ha llevado al territorio al borde de la hambruna. Funcionarios locales de educación, trabajando con Unicef y otros grupos de ayuda, establecieron cientos de espacios de aprendizaje para tratar de proporcionar educación durante la guerra. "Estamos tratando de salvar lo que podamos del proceso educativo, para que la próxima generación no se nos escape de las manos", dijo Mohamed al-Asouli, jefe del departamento de educación en la ciudad sureña de Jan Yunis. Durante un alto el fuego de seis semanas en enero y febrero, unos 600 espacios de aprendizaje impartieron lecciones para alrededor de 173.000 niños, según Unicef. Pero desde marzo, cuando Israel terminó la tregua con un bombardeo sorpresa, casi la mitad han cerrado. "El impacto va más allá de las pérdidas de aprendizaje", dijo Rosalia Bollen, portavoz de Unicef. "Los niños en Gaza han estado atrapados en un ciclo no solo de exposición a una violencia sin precedentes, sino también en un ciclo de miedo, de estrés tóxico, de ansiedad". “Dos años de mi vida se han ido” Algunos han intentado continuar sus estudios a través del aprendizaje en línea, pero no es fácil en Gaza, donde no ha habido una red eléctrica en funcionamiento desde el inicio de la guerra. Los palestinos deben usar paneles solares o generadores difíciles de encontrar para cargar sus celulares, y la conexión a internet es poco confiable. "El celular no siempre está cargado, y solo tenemos uno en casa", dijo Nesma Zouaroub, madre de cuatro niños en edad escolar. Dijo que su hijo menor debería estar en segundo grado, pero no sabe leer ni escribir. "El futuro de los niños está arruinado", dijo. Ola Shaban intentó continuar sus estudios de ingeniería civil en línea a través de su universidad después de que el campus fuera destruido por las fuerzas israelíes en abril de 2024. Tuvo que caminar largas distancias para obtener señal en su ciudad natal cerca de Jan Yunis, y finalmente se rindió. "No pude continuar debido a la falta de internet, el desplazamiento continuo y la constante sensación de miedo", dijo. "Dos años de mi vida se han ido". La ofensiva israelí ha matado a más de 58.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no diferencia entre combatientes y civiles, pero dice que más de la mitad de los muertos son mujeres y niños. Sus cifras están consideradas por la ONU y otras organizaciones internacionales como las estadísticas más confiables sobre las bajas de guerra. Milicianos liderados por Hamás mataron a unas 1200 personas en el ataque del 7 de octubre y secuestraron a 251. Todavía mantienen a 50 rehenes, de los que menos de la mitad se cree que están vivos, después de que la mayoría de los demás fueran liberados en acuerdos de alto el fuego u otros acuerdos.

El padre de Qanan, Ibrahim, un periodista local, dijo que su familia hizo todo lo posible para apoyar las aspiraciones de Sarah de estudiar medicina, solo para ver cómo todo se desvanecía cuando estalló la guerra.

"La guerra nos sorprendió y puso nuestra vida patas arriba", dijo el padre de seis hijos. "Nuestros sueños y esperanzas quedaron sepultados en los escombros de nuestro hogar".

Magdy informó desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.