Adolescentes indígenas navegan en río de EEUU para celebrar retiro de represas y regreso del salmón

KLAMATH, California, EE.UU. (AP) — Mientras los kayaks de colores brillantes atraviesan un espeso banco de niebla, las voces y los ritmos de los tambores se intensifican a medida que los kayakistas se acercan a una multitud que se ha formado en la playa. Estalla una ronda de aplausos cuando los botes se detienen en el tramo de arena que separa parcialmente el río Klamath del océano Pacífico en el norte de California.

Adolescentes indígenas de tribus de toda la cuenca del río se levantan y salen de los kayaks y comienzan a cruzar la franja de arena, algunos rompiendo a correr. Juegan pateando las frías olas del océano hacia el que han estado remando durante el último mes, el océano que ha visto regresar cada vez menos salmones en el último siglo, ya que cuatro represas hidroeléctricas bloquearon sus sitios de desove ideales río arriba.

"Creo que nuestros antepasados estarían orgullosos porque esto es por lo que han estado luchando", comentó Tasia Linwood, de 15 años y de la tribu Karuk, el jueves por la noche, previo al último empujón del grupo el viernes.

El río Klamath es ahora navegable después de un esfuerzo de décadas para eliminar sus cuatro represas hidroeléctricas y ayudar a restaurar la corrida del salmón, una fuente antigua de vida, alimento y cultura para las tribus de estos remeros que han vivido junto al río durante milenios. Jóvenes principalmente de las tribus Yurok, Klamath, Hoopa Valley, Karuk, Quartz Valley y Warm Springs remaron 499 kilómetros (310 millas) durante un mes desde las cabeceras del río Wood, un afluente del Klamath que algunas tribus consideran sagrado, hasta el océano Pacífico.

Los adolescentes pasaron varios años aprendiendo a navegar en aguas bravas a través de Paddle Tribal Waters, un programa establecido por la organización sin fines de lucro Rios to Rivers, para preparar a los jóvenes nativos locales para el día en que esto fuera posible.

Durante sus últimos días en el agua, el grupo de varias decenas creció a más de 100 personas, acompañado por algunos familiares y personas indígenas de Bolivia, Chile y Nueva Zelanda que enfrentan desafíos similares en sus ríos de origen.

Represas construidas hace décadas para electricidad

A partir de principios de 1900, la compañía eléctrica PacifiCorp construyó las represas durante varias décadas para generar electricidad. Pero las estructuras, que proporcionaban el 2% de la energía de la empresa, detuvieron el flujo natural de un curso de agua que alguna vez fue conocido como el tercer río productor de salmón más grande de la costa oeste.

Las tribus perdieron el acceso a una fuente confiable de alimento a causa de las represas, las cuales bloquearon el camino hacia cientos de kilómetros de arroyos de agua dulce fría, ideales para el salmón que regresa del océano para poner sus huevos. Los números de salmón disminuyeron drásticamente junto con la calidad del agua. En 2002, un brote bacteriano causado por el bajo nivel de agua y las altas temperaturas mató a más de 34.000 peces, en su mayoría salmones Chinook. Eso impulsó décadas de defensa por parte de tribus y grupos ambientalistas, culminando en 2022 cuando los reguladores federales aprobaron un plan para eliminar las represas. A través de protestas, testimonios y demandas, las tribus mostraron la devastación ambiental causada por las represas, especialmente al salmón. De 2023 a 2024, las cuatro represas fueron dinamitadas y removidas, liberando cientos de kilómetros del Klamath. La electricidad renovable perdida al eliminar las represas hidroeléctricas era suficiente para alimentar el equivalente a 70.000 hogares, aunque PacifiCorp ha ampliado desde entonces sus fuentes renovables a través de proyectos de energía eólica y solar. Dos represas utilizadas para riego y control de inundaciones permanecen en el tramo superior del río. Tienen "escaleras" que permiten que algunos peces pasen, aunque su eficacia para el salmón adulto es cuestionable. En el viaje, los remeros salieron del río y llevaron sus kayaks alrededor de las represas.

Para los adolescentes, un mes de remo y creación de recuerdos

El viaje comenzó el 12 de junio con bendiciones ceremoniales y los kayaks reunidos en un círculo sobre una piscina natural de manantiales donde el agua dulce burbujea a la superficie en la cabecera del río Wood, río arriba del Klamath. Los jóvenes acamparon en tiendas mientras cruzaban el lago Klamath y descendían por el río Klamath, saltando al agua o haciendo volteretas en sus kayaks para refrescarse en el calor del verano. Algunos kayakistas sufrieron de oído de nadador —infección del canal externo del oído—, pero en general todos en el viaje se mantuvieron saludables. Casi todos tenían una historia que compartir sobre la cabaña de pesca de su familia o un lugar favorito para nadar mientras pasaban por el territorio ancestral de los Klamath, Modoc, Shasta, Karuk y Yurok. Más de 2200 represas fueron removidas de los ríos en Estados Unidos desde 1912 hasta 2024, la mayoría en las últimas décadas a medida que crece el impulso para restaurar el flujo natural de los ríos y la vida silvestre que apoyan, según el grupo de conservación American Rivers. "Creo que fue algo simbólico de un problema más grande", dijo John Acuna, miembro de la tribu Hoopa Valley y líder en el viaje.

La eliminación de represas representa el fin de una larga lucha con el gobierno federal

El gobierno federal firmó tratados con estas tribus que delinean su derecho a gobernarse a sí mismas, lo cual se viola cuando no pueden depender de su alimento tradicional del río. Acuña dijo que estas violaciones son familiares para muchas comunidades tribales, y mencionó cuando su bisabuela fue enviada a un internado como parte de una estrategia nacional para despojar a los nativos americanos de su cultura y lengua. Esa historia "viene con un trauma generacional", comentó. Su derecho a pescar consagrado en tratados también fue flagrantemente ignorado por las autoridades regionales en la década de 1970, pero luego fue respaldado por varias decisiones judiciales, dijo el miembro del consejo Yurok Phillip Williams. De pie en una rampa para botes envuelta en niebla en la ciudad de Requa esperando la llegada de los jóvenes, Williams recordó el tiempo en que era ilegal pescar aquí usando las redes tradicionales de las tribus. Cuando era niño, sus mayores fueron arrestados e incluso asesinados por atreverse a desafiar a las autoridades y pescar a plena luz del día. Cincuenta años después, con las represas hidroeléctricas ahora desaparecidas, grandes cantidades de salmones están comenzando a regresar y los jóvenes están remando a lo largo del Klamath. "Si hay una pesadez que siento es porque hay mucha gente que vivió en todos estos lugares, todas estas pequeñas casas aquí que ya no están aquí", dijo Williams. "No pueden ver lo que está sucediendo hoy. Y eso es un sentimiento pesado, muy pesado". Incluso como adolescente, Linwood dice que siente tanto el placer de un viaje de un mes por el río con sus amigos como el peso del pasado. "Me siento un poco culpable, como si no hubiera hecho lo suficiente para luchar", señaló. "Debo recordar que eso es por lo que nuestros antepasados lucharon. Lucharon por eso, para que pudiéramos sentir esta alegría con el río". ___ The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para la cobertura de políticas ambientales y sobre agua. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.