Adquisiciones de bancos por otras entidades no es ideal, caso first republic es una excepción: powell

NUEVA YORK, 3 mayo (Reuters) - El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que probablemente es una buena política que los bancos más grandes no estén haciendo grandes adquisiciones, pero destacó que la compra de First Republic Bank por parte de JPMorgan Chase & Co era una excepción.

Los reguladores tienen que seguir la ley de ir con la oferta menos costosa, afirmó Powell.

Los reguladores embargaron First Republic y vendieron sus activos a JPMorgan el lunes, en un acuerdo para resolver la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008 y poner fin a la persistente agitación del sector.

El miércoles, la Reserva Federal subió las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y señaló que podría pausar nuevas subidas.

