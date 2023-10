El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha mostrado este jueves optimista respecto a la posibilidad de que el estadio de El Molinón acoja alguno de los partidos del Mundial de Fútbol 2030 después de que se conociese que España será sede del mismo junto a Portugal y Marruecos.

"Yo tengo optimismo, hay que lucharlo, pero como decía Tini9 Areces sólo se pierden aquellas batallas que no se dan, la batalla hay que darla. Y si se pierde no pasa nada porque has avanzado adelante", ha dicho Barbón.

El presidente asturiano ha asegurado que desde el Gobierno ya han dicho públicamente, que si es El Molinón es uno de los estadios elegidos, "desde luego, junto con el Ayuntamiento, se van a implicar en la forma que puedan".

Y es que ha indicado que eso tendría efectos positivos, no s*lo en Gijón sino en toda Asturias.