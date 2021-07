Adriana Cerezo: "Estoy en formación, pero no voy a dejar pasar la oportunidad"

El taewkondo espa帽ol se muestra ambicioso de cara a brillar en los Juegos Ol铆mpicos de Tokio y sus cuatro representantes se ven peleando por las medallas, incluso la joven Adriana Cerezo, de 17 a帽os, que est谩 "en formaci贸n", pero que no va a dejar "pasar la oportunidad".

"Realmente he venido a Tokio con la idea de darlo todo, a no dejarme nada y a dar buen rendimiento. Todav铆a estoy en proceso de formaci贸n, pero si hay una oportunidad no la vamos a dejar pasar y aqu铆 es ganar una medalla", expres贸 Cerezo este viernes en rueda de prensa.

La madrile帽a, la primera en debutar este s谩bado junto a Adri谩n Vicente, dej贸 claro que una vez en la cita "te tiene que dar igual el cuadro que te toque". "Con mi primer rival ya he tenido dos combates y he entrenado, pero el combate va a depender de como salga yo, si salgo con confianza no tendr茅 ning煤n problema y si te traba se puede complicar", indic贸 sobre sus camino en -49 kilos.

"Con las competidoras asi谩ticas no he podido probarme, pero no creo que haya mejor sitio que este. Estoy con muchas ganas y creo que es un buen cuadro, para m铆, el mejor que me pod铆a tocar", a帽adi贸 ambiciosa la espa帽ola.

La campeona de Europa recalc贸 que se encuentra "cada vez m谩s a gusto" y tambi茅n fue clara sobre las opciones del taekwondo. "Cualquiera de los cuatro puede sacar medalla y en un campeonato como este la consigue el que uno menos espera. Yo creo que cuatro de cuatro", asever贸.

Por su parte, Javier P茅rez Polo no escondi贸 que la experiencia vivida en R铆o de Janeiro cuando fue como 'sparring' o en otras grandes citas son "cosas que ayudan en el evento m谩s importante para cualquier deportista". "Llegar hasta aqu铆 cuesta mucho y quiero dar la mejor versi贸n, competir a mi m谩ximo nivel y conseguir una medalla", remarc贸.

"Al principio no estaba nervioso y seg煤n se acercan d铆as estoy en ese estado de tensi贸n interna de estar m谩s metido en la competici贸n, pero no lo veo como algo malo", a帽adi贸 el actual subcampe贸n del mundo de -68 kilos.

El m谩s veterano de la expedici贸n, Ra煤l Mart铆nez, tampoco olvida que los Juegos son "el evento deportivo por excelencia" y que "es importante haber vivido esa experiencia" como le pas贸 a 茅l, que fue como 'sparring' en Londres 2012. "Fue una experiencia muy enriquecedora estar de suplente en Londres y ahora esta es una competici贸n m谩s porque tenemos los mismos rivales de todo el ciclo, pero con ese punto especial de ser los Juegos", confes贸.

El ilicitano se mostr贸 tambi茅n muy optimista porque cree que los cuatro representan son "opciones de medalla y adem谩s de luchar por la final". "Lo hemos demostrado. El taekwondo espa帽ol es una potencia a nivel internacional y creo que este a帽o no va ser diferente. Yo quiero luchar por medalla y si es de oro, mejor", asever贸 Mart铆nez, al que los nervios previos le gustan. "Me activan, son necesarios para sacar la mejor versi贸n, sobre todo en un evento como este", a帽adi贸.

Finalmente, Adri谩n Vicente, que tambi茅n debutar谩 el s谩bado en -58 kilos, espera en Tokio "seguir plasmando el trabajo" que lleva realizando en los 煤ltimos a帽os. "Espero dar mi mejor versi贸n y en consecuencia de eso podr谩 optar a un buen resultado que es la lucha por las medallas, Cada vez que pasa m谩s tiempo somos mejores, el 煤ltimo entrenamiento antes del pasaje fue el mejor que hemos hecho", advirti贸.

Europa Press