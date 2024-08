Adriana Cerezo: "Juntaré toda la energía y las ganas para cambiar esto en Los Ángeles"

La taekwondista española Adriana Cerezo, plata en Tokyo 2020 y que se ha visto apeada de la lucha por las medallas este miércoles en los Juegos Olímpicos de París, ha asegurado que "todo pasa por algo" y que juntará "toda la energía, el esfuerzo y las ganas" para tratar de cambiar esto en Los Ángeles 2028, además de reconocer que en su combate ante la iraní Mobina Nematzadeh sintió "que se pasaba el tiempo" sin encontrar solución.

"A lo hecho, pecho. No lo vamos a cambiar. Sigo pensando que todo pasa por algo. Vamos a por lo que se nos ponga delante ahora, el Mundial, el Europeo, lo que sea. Y por supuesto, juntar toda la energía, todo el esfuerzo y todas las ganas para cambiar esto en Los Ángeles", señaló en declaraciones a Eurosport tras confirmarse que no entraría en la repesca por las medallas.

La madrileña reconoció que se quedó sin respuestas en el duelo ante la asiática. "Sentía que se me pasaba el tiempo, que no sabía cómo entrar y se me pasaba el tiempo. Si hubiese empezado a puntuar yo, no sé cómo habría sido. En el momento en el que me he visto a cero dije '¿y ahora qué?'. Ha sido mejor, no hay otra vuelta de hoja. Nosotros tenemos que apechugar, tocar madera y que no vuelva a repetirse", indicó.

"No he sentido que me temblasen las piernas, al revés. Veía a toda la gente, a mis padres... Ahora mismo, es algo que ni me había planteado, pero me da hasta un poco de vergüenza. Toda esa gente que ha venido, toda la gente que pone ilusión en ti, e irnos así... Es un momento un poco complicado", añadió.

Por último, la de Alcalá de Henares explicó que "estas cosas pueden pasar". "Lo hemos visto. Es un poco complicado, muchas veces toca ver esto en muchos deportistas en el otro lado y todos queremos pensar que no nos va a pasar. Nosotros ni siquiera lo planteábamos, veníamos a por todo, y ahora mismo me siento un poquito abajo, pero saldremos. Vamos a por la siguiente y ya está", finalizó.

