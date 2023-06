Adriana Cerezo: "Nadie te va a poner más presión que la que te vas a meter tú mismo"

La taekwondista Adriana Cerezo, que consiguió la medalla de plata en Tokyo 2020, reflexionó este miércoles sobre cómo afectar la presión de ser favorita en los Juegos de París 2024, pero insistió en que nadie puede "poner más expectativas" que ella misma.

"En el tema de la presión, obviamente todo el mundo quiere que ganes, y ya a lo mejor están las miradas puestas, pero nadie te va a poner más presión que la que te puedas meter tu mismo. O sea, no hay nadie que vaya a poner más expectativas de las que pongo yo, entonces, pues bueno, a lo mejor me puede influir, pero es bonito porque significa que confían en mí", declaró a Europa Press tras el acto 'El Relevo Olímpico' en la sede del Cómite Olímpico Español (COE).

Cerezo afronta con optimismo su clasificación para los Juegos de París, la cual tiene muy encarrilada tras ganar la medalla de plata en el Gran Prix de Roma y el bronce en el Mundial. "Hay que ganar todo y eso conlleva que clasificas, así que bueno, seguimos un poco en esa línea, ahora mismo obviamente clasificar significa encontrar ese nivel de rendimiento y, para encontrarnos bien, al final lo importante es estar bien en tu día a día y poder afrontar todo lo que venga", comentó.

Por su parte, Leslie Romero, escaladora que ostenta el récord nacional de velocidad, se mostró "satisfecha" con sus resultados más recientes en su primer año especializada por completo en esta modalidad. "Vamos mejorando cada día, con cada paso, con cada entrenamiento, y el poder demostrarlo en la competición, eso me llena bastante de satisfacción", argumentó.

Romero destacó la importancia del aspecto "mental" en la escalada para "controlar" las emociones "durante y antes" de la competición, ya que la capacidad de fallo es "muy grande". "Tenemos el Campeonato del Mundo donde dan dos plazas, que realmente es bastante difícil. Sería surrealista decir que me podría clasificar allí, pero luego tenemos el Campeonato de Europa, todo depende de estar bien ese día", defendió.

El cierre lo puso Ana Furia, la referente española de 'breaking', que se estrenará como deporte olímpico en la capital francesa. La deportista se está preparando "intensamente" para el gran evento, pese a no estar aún clasificada. "Estoy involucrada al cien por cien en lo que me gusta y se me están dando muchas herramientas para potenciar mi especialidad y se valore a mi deporte", subrayó.

Sobre competir cerca de España, 'Furia' declaró que el público español ayuda "muchísimo", además de no tener cambio horario, algo que le "afecta demasiado". Finalmente, reconoció que ve "muy bonito que puedan ver que el 'breaking' es un deporte y también tiene su parte artística".

