Aduanas ucranianas comienzan a despachar envíos de colza y soja tras una pausa, dice analista

KIEV, 17 sep (Reuters) - Las aduanas ucranianas han empezado a despachar los envíos de colza y soja con el nuevo derecho de exportación del 10%, aunque sólo en pequeños lotes, informó el miércoles el analista ASAP Agri.

Las exportaciones de semillas oleaginosas estuvieron bloqueadas durante unas dos semanas debido a la confusión sobre los documentos aduaneros.

La oficina de aduanas no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

"Del 4 al 16 de septiembre, las aduanas sólo despacharon 9600 toneladas métricas de soja y 23.400 toneladas de colza para la exportación", dijo ASAP Agri en Telegram messenger.

En la primera quincena de septiembre, las exportaciones de estos cultivos ascendieron a 34.500 toneladas de soja y 56.900 toneladas de colza, dos y seis veces menos que en el mismo periodo de la temporada anterior, respectivamente.

Ucrania es uno de los principales exportadores de colza y soja, sobre todo a Europa, y el derecho podría crear volatilidad de precios a corto plazo.

La ley sobre el derecho de exportación del 10% entró en vigor el 4 de septiembre. Aunque impone el derecho a las exportaciones de los comerciantes, se excluye a los agricultores que venden sus propios productos de colza y soja.

Sin embargo, los buques que se encuentran actualmente en los puertos han sido cargados con productos tanto de comerciantes como de productores. Y ni los comerciantes ni los funcionarios de aduanas disponen de la lista de documentos necesarios para determinar quién debe pagar el derecho y quién está exento. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)