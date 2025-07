Adultos en EE.UU. no están tan preocupados por tasa de natalidad, según encuesta

WASHINGTON (AP) — Mientras la administración Trump explora formas de alentar a los estadounidenses a tener más hijos y revertir la disminución de la tasa de natalidad en Estados Unidos, una nueva encuesta revela que relativamente pocos adultos en el país ven esto como una prioridad o comparten las preocupaciones de la Casa Blanca.

En cambio, los estadounidenses son más propensos a querer que el gobierno se enfoque en el alto costo del cuidado infantil y en mejorar los resultados de salud para las mujeres embarazadas, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

El pronatalismo, o la promoción de la procreación, ha ganado tracción como un movimiento dentro del mundo tecnológico y entre algunos conservadores religiosos. Figuras prominentes de la derecha como Elon Musk y el vicepresidente JD Vance han defendido creencias pronatalistas, argumentando que más niños son beneficiosos para la sociedad.

La encuesta revela que solo alrededor del 30% de los estadounidenses dice que las tasas de natalidad en declive son un "problema importante" para el país y solo el 12% dice que alentar a las familias a tener más hijos debería ser "una alta prioridad" para el gobierno federal.

Los republicanos también ven el cuidado infantil asequible y los resultados de salud para las mujeres embarazadas como prioridades gubernamentales más altas que promover más nacimientos, lo que indica que, incluso cuando los conservadores impulsan políticas pronatalistas, no están obteniendo mucho apoyo de la base del Partido Republicano.

"En esta época, no es algo urgente", declaró Misty Conklin, una partidaria del presidente Donald Trump, sobre la disminución de la tasa de natalidad.

Conklin, de 50 años, vive en Indiana y cree que el gobierno debería priorizar hacer más asequible la crianza de los hijos, incluyendo el apoyo a los servicios sociales que necesita su nieta discapacitada.

"Es difícil vivir solo como pareja, y más aún con hijos", expresó Conklin. "Está empeorando cada vez más".

Los costos del cuidado infantil son una preocupación mucho mayor

Los estadounidenses están más preocupados por el costo de criar y cuidar a un niño que por la cantidad de bebés que nacen, según la encuesta.

Aproximadamente tres cuartas partes de los adultos en Estados Unidos dicen que el costo del cuidado infantil es un "problema importante".

Esto incluye a alrededor de ocho de cada 10 demócratas y mujeres, así como a aproximadamente siete de cada 10 republicanos y hombres.

Políticas como guarderías gratuitas o de bajo costo para niños que son demasiado jóvenes para asistir a la escuela pública y licencias familiares pagadas también son populares entre aproximadamente dos tercios de los estadounidenses.

Para Maria Appelbe, una votante de Trump en Arizona, los costos del cuidado infantil influyeron en su decisión de dejar su trabajo para cuidar a su hija cuando era más joven. Comentó la mujer de 49 años: "Tuve la suerte de que en aquellos días sin inflación, pudimos hacerlo funcionar".

No muchos adultos en Estados Unidos están preocupados por el nacimiento de pocos niños

Los estadounidenses parecen tener pocas opiniones sobre la cantidad de hijos que deberían tener las familias. Las proyecciones demográficas han indicado que la tasa de reemplazo del país es de 2,1 hijos por mujer, lo que evitaría que la población disminuya a largo plazo. Sin embargo, en la encuesta, no hay opiniones firmes sobre si es "principalmente algo bueno" o "principalmente algo malo" que las familias tengan menos de dos hijos o más de dos.

Appelbe, quien tiene un adolescente, piensa que financieramente tiene sentido tener familias pequeñas. "Estoy tan contenta de haber podido darle todo lo que pude, pero definitivamente creo que si hubiera tenido más hijos, no habría podido", manifestó.

Aunque pocos estadounidenses dicen que el gobierno federal debería hacer una "alta prioridad" alentar a las familias a tener más hijos, una mayoría, el 55%, quiere que el gobierno se enfoque en mejorar los resultados de salud para las mujeres. Los adultos negros son especialmente propensos a decir esto, al igual que las mujeres. Las mujeres negras tienen la tasa de mortalidad materna más alta en Estados Unidos, que está rezagada respecto de otras naciones ricas en salud materna.

Las ideas pronatalistas resuenan más con los conservadores, pero la mayoría no está pensando en ello

Hay pequeñas señales de que algunas políticas pronatalistas están resonando más con los republicanos conservadores que con los demócratas liberales, aunque la encuesta indica que la mayoría no está pensando en este tema.

Los republicanos son más propensos que los demócratas a decir que es "principalmente malo" para el futuro de Estados Unidos si las familias tienen dos o menos hijos, aunque relativamente pocos republicanos, alrededor de dos de cada 10, tienen esta opinión.

Dmitriy Samusenko, un conservador social y liberal fiscal de 28 años, no se identifica con ninguno de los principales partidos políticos. El residente de California sí cree que la disminución de la tasa de natalidad en Estados Unidos es un problema importante que determinará si la nación "continuará existiendo a largo plazo". Samusenko expresó que apoya "usar el gobierno como un recurso para permitir que las familias crezcan y se desarrollen". Los defensores pronatalistas han propuesto a la Casa Blanca la idea de darle a cada madre un bono de US$5000 después de dar a luz. Trump ha dicho que "suena como una buena idea", pero alrededor de la mitad de los republicanos conservadores se oponen a ello y alrededor de una cuarta parte lo apoya. Los estadounidenses en general están más divididos: alrededor de un tercio está a favor, alrededor de cuatro de cada 10 están en contra, y alrededor de tres de cada 10 son neutrales. Muchos ven el costo de los tratamientos de fertilidad como un problema importante En la campaña electoral, Trump prometió ser el "presidente de la fertilización". En febrero, firmó una orden ejecutiva apoyando el acceso ampliado a la fertilización in vitro. La FIV es popular entre los estadounidenses, pero controvertida entre partes de la base religiosa de Trump, notablemente católicos y algunos evangélicos. Aproximadamente cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos consideran que "el costo de los tratamientos de fertilidad" es un problema importante para el país. Casi la mitad de los adultos en Estados Unidos "apoya firmemente" o "algo" que las compañías de seguros cubran los tratamientos de fertilidad. Bill Taylor, de 72 años, del estado de Washington, vio a su hija adulta enfrentar problemas de salud y costosos tratamientos de fertilidad para tener un hijo. Él apoya firmemente que el gobierno requiera que las compañías de seguros cubran los tratamientos de fertilidad. Taylor, un demócrata, indicó que la disminución de la tasa de natalidad es un problema, aunque menor. "Las familias más grandes significan una mayor necesidad de atención médica gubernamental y programas sociales gubernamentales", dijo Taylor. "Los conservadores no quieren hacer eso. Solo quieren hacer crecer la familia". ________________________ La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido. ________________________ La encuesta AP-NORC abarcó 1158 adultos y se realizó entre el 5 y 9 de junio usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 4 puntos porcentuales. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.