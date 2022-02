Adur Etxezarreta no completa el super gigante y Jaume Pueyo se queda fuera de cuartos en sprint

El esquiador español Adur Etxezarreta no ha conseguido completar este martes la prueba de supergigante de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 tras salirse del trazado, mientras que el esquiador de fondo Jaume Pueyo no ha pasado el corte de la clasificatoria de sprint.

El navarro, que afrontaba su segunda prueba en la cita china tras participar en el descenso, inició su bajada en el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing, pero quedó fuera de concurso tras saltarse una de las puertas.

De esta manera, cierra su doble participación en Pekín. El lunes, Etxezarreta terminó decimoséptimo en la prueba de descenso con un crono de 1:44:12, a 1:43 del suizo Beat Feuz, nuevo campeón olímpico, y se convirtió en el esquiador olímpico español con mejor resultado en la prueba, superando nada menos que el récord del campeón olímpico Paquito Fernández Ochoa en Lake Placid 1980, cuando terminó en el 27º lugar.

"Creo que la valoración es positiva. Más allá del resultado de ayer, que fue muy positivo y bueno para mí, creo que estos días he estado esquiando a gran nivel. Me he estado codeando con los mejores y al final eso es lo que me llevo", señaló Etxezarreta.

Por su parte, Jaume Pueyo ha firmado la trigésima séptima posición en la clasificatoria de sprint de esquí de fondo, un resultado que no le ha permitido avanzar a cuartos de final y que pone punto y final a su aventura en Pekín, donde ha hecho su debut olímpico.

El fondista catalán, de 20 años, ha terminado la prueba con un tiempo de 2:55:76, lejos del 2:45:03 del francés Lucas Chanavat, el más rápido en la pista del Centro Nacional de esquí de fondo de Zhangjiakou.