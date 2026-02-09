Advent y un consorcio liderado por FedEx compran InPost por US$9.200 millones

9 feb (Reuters) - Un consorcio liderado por la sociedad de cartera Advent y FedEx ha acordado comprar InPost por 15,60 euros por acción, lo que valora la empresa de taquillas para paquetería en 7.800 millones de euros (US$9.200 millones) y tiene como objetivo ampliar aún más su alcance en Europa, según informaron las empresas el lunes.

InPost, que opera en nueve países, entre ellos su mercado nacional, Polonia, cuenta con una de las mayores redes europeas de taquillas automáticas, o APM.

Desde su salida a bolsa en Ámsterdam en 2021, ha recibido una acogida tibia por parte del mercado, mientras sus inversiones destinadas a una rápida expansión han lastrado sus beneficios.

El año pasado cerró una serie de acuerdos, entre los que se incluyen la compra de Yodel en Reino Unido y una empresa de reparto española. En enero, InPost anunció que había recibido una propuesta indicativa de adquisición por parte de un tercero no identificado.

El grupo tratará de ampliar su presencia en Francia, España, Portugal, Italia, Benelux y Reino Unido, el mayor mercado de comercio electrónico de Europa, según el comunicado conjunto.

Como parte del acuerdo, Advent y FedEx poseerán cada uno el 37% de la empresa, mientras que el vehículo de inversión A&R del director ejecutivo de InPost, Rafal Brzoska, poseerá el 16% y PPF, la empresa de inversión de la familia checa Kellner, poseerá el 10% restante. Advent, A&R y PPF ya poseen participaciones en InPost. Advent compró una participación mayoritaria en 2017, pero desde entonces ha reducido su participación al 6,5%, mientras que A&R y PPF poseen el 12,49% y el 28,75%, respectivamente, según la página web de InPost.

La empresa seguirá llamándose InPost y mantendrá su estructura directiva y su sede en Polonia.

"Juntos, reforzaremos nuestra red y llegaremos a más consumidores con opciones de entrega más rápidas y flexibles, mientras seguimos con nuestro objetivo de redefinir el sector del comercio electrónico europeo", afirmó Brzoska en el comunicado.

Las partes esperan que la transacción se cierre en la segunda mitad de este año.

(1 dólar = 0,8445 euros)

(Información de Alessandro Parodi en Gdansk, edición de Milla Nissi-Prussak, edición en español de Jorge Ollero Castela)