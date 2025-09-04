Advirtió a Francia sobre posibles planes de anexión de Israel, según Rubio

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio criticó el jueves a Francia y otros países que se disponen a reconocer un Estado palestino, y afirmó que les había advertido sobre posibles represalias de Israel a través de la anexión de Cisjordania.

Rubio se negó a sumarse a la condena mundial contra el plan de colonización en Cisjordania aprobado por Israel y que compromete la posibilidad de un Estado palestino.

Una veintena de países, entre ellos Reino Unido, Francia, España, Italia y Canadá, rechazaron en agosto un proyecto clave de construcción de 3400 viviendas en la Cisjordania ocupada, pues dividiría este territorio palestino en dos.

"En cuanto a lo que están viendo con Cisjordania y la anexión, no es algo definitivo. Es algo que se está debatiendo en algunos sectores de la política de Israel. No voy a insistir en eso hoy", dijo Rubio en el marco de una visita a la capital ecuatoriana.

"Lo que sí les diré es que era totalmente previsible", añadió.

El proyecto de construcción provocó una fuerte oposición internacional. La ONU y la Unión Europea instaron a Israel a renunciar al plan.

La Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania, condenó rápidamente la medida.

"Les dijimos que eso daría lugar a este tipo de acciones recíprocas y que dificultaría el alto el fuego", afirmó Rubio.

También insistió en que esta presión para elevar el estatus de la Autoridad Palestina en Cisjordania envalentonó a su rival Hamás en Gaza.

"El día en que los franceses anunciaron lo que hicieron, ese mismo día Hamás se retiró de la mesa de negociaciones", dijo Rubio.

El presidente francés Emmanuel Macron convocó una cumbre de la ONU el 22 de septiembre en la que reconocerá al Estado palestino, por la grave situación humanitaria y lo que considera la intransigencia de Israel.

Países como Bélgica, Canadá y Australia se sumarán a la iniciativa francesa sobre este reconocimiento.

El miércoles, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, pidió la anexión de amplias zonas de Cisjordania con el objetivo de enterrar la idea de un Estado palestino.

Trump ha apoyado abiertamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su implacable ofensiva en Gaza tras el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

sct/sp/lv/mar