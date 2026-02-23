Advocaat deja el puesto de seleccionador de Curazao a cuatro meses del Mundial

A cuatro meses de su primera participación en un Mundial de fútbol, Curazao afrontará la cita (11 junio-19 julio) sin su seleccionador, el neerlandés Dick Advocaat, que ha dejado el cargo por motivos familiares, anunció este lunes la federación de esta pequeña isla caribeña.

"Dick Advocaat ha dimitido con efecto inmediato de su cargo de seleccionador de Curazao", anunció la instancia en sus redes sociales, explicando que el técnico de 78 años "va a dedicar toda su atención a su hija, que sufre problemas de salud".

Citado en el comunicado, el técnico añadió: "siempre he dicho que la familia va antes que el fútbol. por lo tanto, es una decisión natural".

Advocaat, que dirigió en tres ocasiones a la selección de los Países Bajos y acumuló experiencias por todo el mundo, logró dirigir a la modesta selección caribeña a su primera participación en una fase final mundialista.

Invicta en su campaña de clasificación, la isla se convirtió en el territorio más pequeño jamás clasificado para un Mundial, con una superficie de 444 km² y algo menos de 160.000 habitantes.

Advocaat será sustituido al frente de la selección por otro neerlandés, Fred Rutten, que ha entrenado, entre otros, al FC Twente, al PSV, al Feyenoord y al Schalke 04.

Curazao se enfrentará en el grupo E del Mundial a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.