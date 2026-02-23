Advocaat dimite como DT de Curazao a meses del Mundial

23 feb (Reuters) -

El veterano entrenador neerlandés Dick Advocaat, que llevó a Curazao a su primera clasificación para un Mundial, no estará al frente del equipo en el torneo de este año tras dimitir por motivos relacionados a la salud de su hija.

Fred Rutten, de 63 años, tomará el relevo y dirigirá al equipo en la Copa Mundial, informó el lunes la Federación de Fútbol de Curazao.

Advocaat, que ha pasado dos años como seleccionador de Curazao, será sustituido por su compatriota Fred Rutten.

Advocaat, de 78 años, describió el hecho de llevar al Mundial a la isla caribeña, con una población de alrededor de 150.000 habitantes, como «lo más loco» que había logrado en una carrera como entrenador de casi cuatro décadas.

Se habría convertido en el entrenador de mayor edad en la historia de los Mundiales.

Gilbert Martina, presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, dijo: «Su decisión no puede sino inspirar respeto. Dick ha hecho historia con nuestra selección nacional. Curazao siempre le estará agradecido».

Rutten, que jugó un solo partido con la selección de Países Bajos en su época de futbolista, ha entrenado al Feyenoord, al PSV Eindhoven y al Schalke 04.

«Es un momento difícil para Dick, y le deseo a él y a su familia mucha fuerza», dijo Rutten. «Dick es un icono del fútbol mundial. Es un verdadero honor continuar su trabajo. He hablado extensamente con él y su equipo y seguiré por el mismo camino. Curazao puede esperar de mí la misma dedicación y compromiso».

Rutten se hará cargo de la selección de Curazao en marzo, cuando viajen a Australia para disputar un minitorneo con el país anfitrión y China.

Rutten, exdefensa de la selección neerlandesa, ha entrenado al PSV, al Anderlecht y al Feyenoord.

Curazao comenzará su andadura en el Mundial con un partido del Grupo E frente Alemania en Houston el 14 de junio, y luego chocará también con Ecuador y Costa de Marfil. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru, editado en español por Javier Leira)