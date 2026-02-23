Advocaat dimite como DT de Curazao por motivos de salud de su hija, reporta prensa neerlandesa

23 feb (Reuters) -

El entrenador Dick Advocaat, que llevó a Curazao a su primera clasificación para un Mundial, no estará al frente del equipo en el torneo de este año tras dimitir por motivos personales, informó el lunes la prensa neerlandesa.

Las informaciones indican que el exentrenador de Países Bajos, Bélgica, Corea del Sur, el PSV Eindhoven, el Sunderland y el Rangers ha dimitido por motivos de salud de su hija.

Advocaat, que ha pasado dos años como seleccionador de Curazao, será sustituido por su compatriota Fred Rutten.

Advocaat, de 78 años, describió el hecho de llevar al Mundial a la isla caribeña, con una población de alrededor de 150.000 habitantes, como «lo más loco» que había logrado en una carrera como entrenador de casi cuatro décadas.

Se habría convertido en el entrenador de mayor edad en la historia de los Mundiales.

Rutten, exdefensa de la selección neerlandesa, ha entrenado al PSV, al Anderlecht y al Feyenoord.

Curazao comenzará su andadura en el Mundial con un partido del Grupo E frente a Alemania en Houston el 14 de junio, y luego chocará también con Ecuador y Costa de Marfil. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru, editado en español por Javier Leira)