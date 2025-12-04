AECOC lanza su plataforma para consultar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de valor

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) - La Asociación de Empresas del Gran Consumo (AECOC) ha lanzado la plataforma 'AECOC Huella de Carbono', una herramienta digital que permite a fabricantes, distribuidores y otros agentes de la cadena de suministro compartir y consultar información sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

AECOC ha detallado en un comunicado que esta iniciativa busca ayudar al sector a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y simplificar los procesos de reporte y medición de la huella de carbono a través de "un entorno común que estandariza la comunicación de datos entre proveedores y clientes, lo que asegura una metodología homogénea para la medición de las emisiones GEI.

La herramienta dispone de dos perfiles de usuario: publicadores y suscriptores. Por un lado, los publicadores —empresas proveedoras— cargan la información de su huella de carbono en un único punto para todos sus clientes, lo que facilita la transparencia y la consistencia de los datos.

Asimismo, la herramienta admite la inclusión voluntaria de emisiones de Alcance 3, así como el reporte de objetivos y planes de descarbonización, junto con su grado de cumplimiento y la validación por organismos externos.

Por su parte, los suscriptores —principalmente empresas distribuidoras y otros tipos de clientes— acceden a datos centralizados y homogéneos sobre las emisiones de sus proveedores, tanto globales como desglosadas por marca o año. Esta información permite calcular sus emisiones de Alcance 3 para "diseñar estrategias de reducción más eficaces en toda la cadena de valor".

AECOC ha explicado que este proyecto ha tomado como base una plataforma previamente desarrollada por Alcampo, con el mismo propósito de disponer de información sobre las emisiones, pero de sus proveedores. Además, ha complementado esta iniciativa con un servicio de soporte técnico y formación en el cálculo de emisiones, dirigido a aquellas empresas que todavía no dispongan de su inventario de GEI.