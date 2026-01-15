Aedas Homes amortizará 325 millones de euros en bonos y cancelará contrato de crédito
15 ene (Reuters) - Aedas Homes SA:
* DIJO EL MIÉRCOLES QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBÓ EL MIÉRCOLES LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE LAS OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN DE 325 millones de euros Y LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO SINDICADO REVOLVING DE FECHA 21 de mayo de 2021 POR IMPORTE MÁXIMO DE 55 millones de euros
* EMISIÓN DE HASTA 262 millones de euros EN UNA NUEVA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SENIOR PARA FINANCIAR LA RECOMPRA DE LAS OBLIGACIONES EXISTENTES
* LAS NUEVAS OBLIGACIONES DEVENGARÁN UN TIPO DE INTERÉS ANUAL VARIABLE EQUIVALENTE AL Euribor MÁS UN MARGEN DEL 5,250%, CON VENCIMIENTO EL 31 de diciembre de 2029
* LAS NUEVAS OBLIGACIONES COTIZARÁN EN EL EN EL VIENNA MTF
* AMORTIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EXISTENTES PREVISTA EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS
* EL IMPORTE EN CIRCULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EXISTENTES ES DE 255 millones de euros
