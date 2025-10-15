AEFr celebra mañana en Barcelona su Digital Fundraising Hub 2025 sobre retos de innovación digital en el Tercer Sector

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Asociación Española de Fundraising (AEFr) celebra este 16 de octubre la quinta edición del Digital Fundraising HUB 2025, un espacio de referencia para los profesionales del Tercer Sector que quieran conocer cómo las últimas tendencias digitales pueden transformar el día a día de las ONG, como han indicado en un comunicado.

El encuentro —que tendrá lugar en el Hub Social (C/ de Girona, 34, Barcelona) de 10:00 a 16:30 horas— invita a las ONG a descubrir nuevas formas de conectar con donantes y fortalecer sus relaciones en un entorno digital cambiante y cada vez más exigente. Por ello, reunirá a cuatro expertos nacionales e internacionales que ofrecerán claves prácticas sobre cómo la transformación digital, el liderazgo inclusivo, la neurociencia aplicada y la inteligencia artificial están influyendo en la relación con socios y donantes.

Se trata de Laura Otero, directora de Marketing B2C en Telefónica España, que compartirá su experiencia en la construcción de marcas sólidas en un entorno altamente competitivo y digital; y de Eloise Salisbury, directora de Clientes en AutogenAI y fundadora de WISe (Women in SaaS), quien compartirá una década de experiencia liderando equipos de Customer Success en compañías tecnológicas de rápido crecimiento.

Asimismo, Celia Andreu-Sánchez, investigadora de la UAB especializada en neurociencia y comunicación audiovisual, trasladará los resultados de sus investigaciones sobre cómo los estímulos visuales y sonoros influyen en el cerebro, las emociones y las decisiones, mientras que Marc Cortés, director del Executive Master Digital Business de ESADE, es uno de los principales expertos en estrategia digital en España.

"Las ONG se enfrentan hoy al reto de mantener la cercanía con sus comunidades en un escenario cada vez más digital y complejo. Con esta quinta edición del Digital Fundraising Hub queremos ofrecerles inspiración, conocimiento práctico y ejemplos de cómo la tecnología, la innovación y la investigación pueden convertirse en aliados para reforzar la captación de fondos y la confianza de sus donantes", señala el director gerente de la AEFr, Fernando Morón.