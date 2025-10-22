LA NACION

Aemet avanza la llegada de la borrasca 'Benjamín' a España, que dejará olas de más de 7 metros en el norte peninsular

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avanzado la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a España, de nombre 'Benjamín', que provocará rachas de viento "muy fuertes" en amplias zonas de la Península y olas que podrían superar los siete metros en el norte peninsular.

"La borrasca Benjamín ha sido nombrada por nuestros colegas de Météo-France (el servicio meteorológico nacional francés). Provocará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península e importante temporal marítimo en el norte, con olas que podrían superar los 7 metros", ha señalado AEMET a través de su perfil en la red social 'X'.

En este sentido, el organismo estatal ha instado a consultar los avisos en vigor. Si bien no ha especificado cuándo entrará la borrasca 'Benjamín' en España, ha colgado también un mapa de superficie previsto para las 02:00 de este jueves que muestra la previsión para esa hora de la borrasca.

