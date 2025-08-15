AEMET avisa de que el peligro de incendios seguirá hasta el lunes en la mayor parte de España
MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que el peligro de incendios "muy alto o extremo" seguirá en la mayor parte de España hasta el lunes, mientras dure la ola de calor.
"Este viernes, peligro de incendios muy alto o extremo en la mayor parte del país. El peligro seguirá en niveles muy altos o extremos durante el fin de semana y el lunes, días en los que continúa la ola de calor que nos afecta desde comienzos de mes", ha señalado el organismo estatal a través de un mensaje en la red social 'X'.
