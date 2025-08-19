AEMET da por finalizada la ola de calor “extraordinaria”, la tercera más larga de la serie histórica

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) da por finalizada la ola de calor "extraordinaria" de este agosto, la tercera más larga de la serie histórica, que comienza en 1961, de acuerdo con el balance provisional que ha publicado en su cuenta en la red social 'X'.

"Finaliza una extraordinaria ola de calor, de la que ofrecemos un balance provisional. Con una duración de 16 días, es la tercera ola de calor más larga de la serie", ha señalado.

Según ha explicado, este episodio de altas temperaturas ha empatado en la tercera posición en la serie histórica con las olas de calor de julio y agosto de 2003 y con la de julio y agosto de 2022. Sin embargo, ha sido superada por las de julio de 2022, que duró 18 días y la de junio-julio de 2015, que duró 26.

La AEMET ha detallado que las cinco olas de calor más largas desde que hay registros han tenido lugar en el siglo XXI, y cuatro de ellas en los últimos once años. Con respecto a este episodio, ha explicado que la subida de temperaturas comenzó el día 3 y que tuvo dos picos muy destacados, uno centrado en los días 11 y 12 y otro en el 17.

Con datos provisionales, esta ola de calor se salda con cuatro récords de días cálidos para el conjunto de España: los días 11, 12, 16 y 17 de agosto fueron los más cálidos para sus respectivas fechas desde, al menos, 1950.

Además, esta ola de calor también deja tres días de los diez más cálidos registrados en España desde, al menos, 1950.

"En un año completo serían esperables unos cinco récords de días cálidos (y otros cinco de días fríos) en un clima que no estuviese alterado. Hasta el 18 de agosto llevamos en 2025 dieciocho récords de días cálidos y ningún récord de días fríos", ha indicado el organismo estatal.

En este sentido, también ha especificado que los diez días más cálidos en España se han registrado a partir de 2012 y nueve de ellos corresponden a los últimos cinco años.

A partir de este martes 19 bajan las temperaturas y, a partir del miércoles 20, se normalizan o incluso se espera que sean algo más frescas que lo normal para final de agosto. A pesar del descenso térmico previsto y de que el mes empezó relativamente fresco, las dos primeras decenas de agosto de 2025 son las más cálidas de la serie y superan los registros de 2003 para ese mismo período (días 1 a 20).

De esta manera, AEMET ha avanzado que es "prácticamente seguro" que este verano va a ser uno de los dos más cálidos de la serie y que sobrepasará al histórico verano de 2003, que quedaría en tercera posición.

"Veremos si finalmente supera al de 2022, el más cálido por ahora. Dependerá de las temperaturas del 21 al 31 de agosto", ha señalado.

Por último, el organismo estatal ha recordado que el cambio climático antropogénico provoca un aumento de las temperaturas medias anuales. En verano, esto se traduce en olas de calor más largas, extensas e intensas.