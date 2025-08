AEMET lanza un aviso especial por ola de calor hasta el jueves en toda España, excepto cantábrico y Canarias

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado este sábado un aviso especial de fenómenos adversos por un "muy probable" (80% de probabilidad) episodio de ola de calor que afectará a toda España, excepto al área cantábrica y a Canarias. Según informa la AEMET, el fenómeno comenzará este domingo 3 de agosto y se prolongará al menos hasta el jueves 7 de agosto. Si bien, apunta que este sábado ya se notará un ascenso ligero a moderado de las temperaturas que se generalizará durante los días posteriores. Tal y como explica la AEMET, "la configuración sinóptica asociada será bastante estacionaria, con altas presiones atlánticas extendiéndose sobre gran parte del territorio y una dana posicionada al oeste peninsular, favoreciendo así la entrada de una masa de aire cálido y seco desde el continente africano". Este hecho, unido a la elevada insolación de la época, hará que se registren "valores térmicos más altos que los habituales" para esta época del año, según añade. En concreto, este domingo 3 de agosto, las máximas ya superarán los 38 grados centígrados "de forma bastante generalizada" en el cuadrante suroeste y sur de Galicia, alcanzándose los 40 o 42 grados centígrados en los valles del Guadiana, el Guadalquivir y el Tajo. Durante el lunes 4 de agosto, los ascensos térmicos continuarán y se extenderán "de forma significativa" al interior de la fachada cantábrica, donde podrían ser localmente notables. Durante esta jornada los valores cercanos a 40 grados se registrarán de nuevo en torno a las principales depresiones de la mitad sur peninsular, extendiéndose también a la cuenca baja del Miño, siendo muy probable que se superen los 42 grados centígrados en el entorno del Guadiana y el Guadalquivir. El martes 5 de agosto, la AEMET prevé el día "álgido" del episodio de ola de calor, esperándose que continúen los valores "anormalmente cálidos" en las zonas previamente mencionadas, con máximas similares o localmente superiores a las del lunes, si bien las temperaturas descenderán de forma significativa en el norte peninsular. Durante esta jornada se espera que se puedan alcanzar o superar los 38 o 40 grados en zonas bajas de la meseta Norte, así como en torno a las principales depresiones del noreste y sureste peninsular, donde se esperan ascensos moderados de las temperaturas máximas. El miércoles 6 de agosto se prevé un día bastante similar al martes, con la principal diferencia de la probable recuperación de las temperaturas en el norte peninsular. Además, aunque el ascenso de las temperaturas mínimas no será tan extendido y acusado, sí que será suficiente para que las temperaturas nocturnas también sean "significativas". De hecho, no se espera que bajen de los 23 o 25 grados centígrados en amplias zonas del centro y sur peninsular, así como en torno al litoral mediterráneo. A partir del jueves 7 de agosto aumenta la "incertidumbre". Si bien, la Aemet señala como escenario más probable que las temperaturas sigan subiendo en el Cantábrico oriental y tercio oriental peninsular y, por el contrario, se inicie un descenso por el oeste que se generalizaría durante los días siguientes a toda la Península. Mientras, en Canarias, la tendencia de las temperaturas será ascendente a partir del lunes 4 de agosto, aunque la Aemet no prevé que en el archipiélago se cumpla el criterio de ola de calor. La Aemet recomienda un seguimiento detallado y actualizado de esta situación a través de sus predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos adversos en 'www.aemet.es'.