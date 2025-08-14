AEMET mantiene el aviso por ola de calor hasta el lunes y avanza un puente de agosto infernal, con hasta 44ºC en el sur

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso por ola de calor hasta el próximo lunes y avanza un puente de agosto infernal, con máximas el fin de semana de hasta 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura y mínimas de 22-25ºC en amplias zonas del país. En concreto, AEMET espera que el ascenso de temperaturas de este jueves continúe durante los próximos días y que se extienda a la mitad oriental de la Península. Así, indica que éste será notable o incluso extraordinario en el Cantábrico, con viento del sur. Sin embargo, descenderá --también de forma notable-- el día siguiente, sábado. De esta manera, se espera que este viernes se alcancen los 38-39ºC de manera generalizada en el Cantábrico e incluso que se superen los 40ºC en algunos puntos. Los termómetros en el resto de la Península y Baleares, salvo zonas de montaña, llegarán a los 36-38ºC y sobrepasarán los 39-40ºC en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.

De acuerdo con el organismo estatal, el sábado y el domingo serán los días más cálidos, con máximas que superarán los 36-39ºC de forma generalizada en Península y Baleares, salvo el área cantábrica, así como los 40-42ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero. De hecho, se podría llegar a los 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura. AEMET avanza que el escenario más probable es que a partir del lunes 18 de agosto comience un descenso térmico por el oeste debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, por lo que finalizaría este episodio de ola de calor. Durante los siguientes días, esta bajada de temperaturas se extendería al resto de la Península y Baleares, aunque hay incertidumbre sobre su magnitud. Aún así, se espera que las temperaturas se mantengan significativamente elevadas el lunes.

De hecho, es probable que se superen los 40-42ºC en la mitad suroriental peninsular y Baleares. A partir del martes 19 de agosto es probable que progresivamente las temperaturas vayan tomando valores más propios de estas fechas. En lo que respecta a las mínimas, estas seguirán con valores muy elevados en gran parte del territorio, especialmente durante el fin de semana. Por lo tanto, no se bajará de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.