AEMET mantiene el aviso rojo por lluvias muy fuertes en la provincia de Valencia y lo desactiva en Tarragona y Castellón
Aemet mantiene el aviso rojo por lluvias muy fuertes en la provincia de Valencia y lo desactiva en T
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso rojo (peligro extraordinario) en la provincia de Valencia por lluvias muy fuertes y persistentes, como ha anunciado en su cuenta de X en un tuit recogido por Europa Press.
Por el contrario, ha desactivado el aviso rojo en Tarragona y en Castellón mientras que mantiene con aviso naranja a parte de la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia.
La AEMET avisa este lunes 29 de septiembre de precipitaciones acumuladas en 12 horas de 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en el litoral norte y litoral sur de Valencia. Además habrá precipitaciones de 140 l/m2 en el litoral sur de Castellón y en el litoral norte de Alicante, así como de 120 l/m2 en el litoral sur de Tarragona y en el litoral norte de Castellón.
Otras noticias de Meteorología
- 1
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
- 2
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 3
Los estrenos de Netflix en octubre: la película de Daniel Hendler, un documental sobre Duki y la nueva temporada de Monstruo, entre lo más importante del mes
- 4
El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial