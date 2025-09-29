LA NACION

AEMET mantiene el aviso rojo por lluvias muy fuertes en la provincia de Valencia y lo desactiva en Tarragona y Castellón

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso rojo (peligro extraordinario) en la provincia de Valencia por lluvias muy fuertes y persistentes, como ha anunciado en su cuenta de X en un tuit recogido por Europa Press.

Por el contrario, ha desactivado el aviso rojo en Tarragona y en Castellón mientras que mantiene con aviso naranja a parte de la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia.

La AEMET avisa este lunes 29 de septiembre de precipitaciones acumuladas en 12 horas de 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en el litoral norte y litoral sur de Valencia. Además habrá precipitaciones de 140 l/m2 en el litoral sur de Castellón y en el litoral norte de Alicante, así como de 120 l/m2 en el litoral sur de Tarragona y en el litoral norte de Castellón.

