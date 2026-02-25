Aena aumenta su beneficio un 10,5% ante el récord de pasajeros
MADRID, 25 feb (Reuters) -
El operador aeroportuario español Aena anunció el miércoles que su beneficio neto anual aumentó un 10,5% en 2025, superando las expectativas de los analistas después de que el número de pasajeros que pasaron por todas sus terminales el año pasado superara el millón diario.
En España, el segundo país más visitado del mundo, el tráfico en los aeropuertos de Aena alcanzó los 321,6 millones de pasajeros, un tercer récord anual consecutivo que ayudó a la empresa a obtener un beneficio neto de 2.130 millones de euros (2.510 millones de dólares) el año pasado.
Los analistas encuestados por LSEG habían pronosticado de media un beneficio neto de 2.000 millones de euros.
(1 dólar = 0,8472 euros)