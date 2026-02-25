Aena aumenta su beneficio un 10,5% ante el récord de pasajeros

MADRID, 25 feb (Reuters) -

El operador aeroportuario español ‌Aena ‌anunció ⁠el miércoles que su beneficio neto anual aumentó ​un ⁠10,5% ⁠en 2025, superando las expectativas ​de los analistas después ‌de que el ​número de pasajeros ​que pasaron por todas sus terminales el año pasado superara el millón diario.

En España, el segundo ​país más visitado del ⁠mundo, el tráfico en los aeropuertos de ‌Aena alcanzó los 321,6 millones de pasajeros, un tercer récord anual consecutivo que ayudó a la empresa a obtener ‌un beneficio neto de 2.130 millones ⁠de euros (2.510 millones ‌de dólares) el ⁠año pasado.

Los analistas ⁠encuestados por LSEG habían pronosticado de media un beneficio neto de 2.000 millones de ‌euros.

(1 dólar = ​0,8472 euros) (Información de Corina Pons; edición de David Latona; edición en español ‌de María Bayarri Cárdenas)