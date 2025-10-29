LA NACION

Aena aumenta un 8,9% el beneficio a septiembre

ASIF HASSAN - AFP

29 oct (Reuters) - Aena SME SA:

* EBITDA A 9 MESES: 2882,7 millones de euros

* Deuda neta a 9 meses: 5127,5 millones de euros

* Beneficio antes de impuestos a 9 meses: 2151,4 millones de euros

* Margen EBITDA a 9 meses: 60,2%

* Beneficio neto a 9 meses: 1579,4 millones de euros, un 8,9% más que un año antes

* EBITDA reportado a 9 meses: 2880 millones de euros

* Ingresos totales a 9 meses: 4790 millones de euros.

* Las previsiones de tráfico de pasajeros para la red de aeropuertos españoles en 2025, anunciadas en febrero, se mantienen sin cambios.

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

