Aena aumenta un 8,9% el beneficio a septiembre
29 oct (Reuters) - Aena SME SA:
* EBITDA A 9 MESES: 2882,7 millones de euros
* Deuda neta a 9 meses: 5127,5 millones de euros
* Beneficio antes de impuestos a 9 meses: 2151,4 millones de euros
* Margen EBITDA a 9 meses: 60,2%
* Beneficio neto a 9 meses: 1579,4 millones de euros, un 8,9% más que un año antes
* EBITDA reportado a 9 meses: 2880 millones de euros
* Ingresos totales a 9 meses: 4790 millones de euros.
* Las previsiones de tráfico de pasajeros para la red de aeropuertos españoles en 2025, anunciadas en febrero, se mantienen sin cambios.
