Aena cae tras anunciar inversiones por 12.880 millones

Las acciones de Aena

caen alrededor de un 5%, después de que el operador español de aeropuertos dijera el jueves que planea invertir 12.880 millones de euros (US$15.240 millones) en la modernización de sus terminales durante el periodo 2027-2031.

El presupuesto es considerablemente mayor que los 3540 millones de euros previstos para el cuatrienio anterior, pero este nivel de inversión estaba previsto, según el analista de Renta 4 Ángel Pérez Llamazares.

"Ha sido más la excusa que ha tomado el mercado para tomar beneficios... La cotización lo ha hecho muy bien", añade.

"Los aeropuertos de Madrid y Barcelona están cerca del límite de su capacidad y necesitan una nueva ola inversora", había dicho a primera hora del jueves el consejero delegado, Maurici Lucena, que añadió que los aeropuertos están "muy llenos".

La acción va camino de su peor día desde principios de abril.

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)