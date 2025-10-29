Aena cae tras unos resultados afectados por la inflación de los gastos operativos
- 1 minuto de lectura'
Las acciones del gestor aeroportuario español Aena
caen alrededor de un 2%, mientras que la inflación de los gastos de explotación lastra los resultados a nueve meses
Jefferies afirma que el ebitda mejoró un 1,3% gracias a las operaciones minoristas, inmobiliarias e internacionales, aunque la inflación de los gastos de explotación fue el principal factor negativo y se aceleró durante el trimestre
La división Aero obtiene peores resultados debido al aumento de los costes de electricidad, mantenimiento y seguridad
El bróker considera que los resultados de Aena son estables, pero subraya que el potencial alcista es limitado debido a los problemas de valoración y a la falta de claridad sobre el DORA III
JP Morgan también señala que la atención se centrará en la conferencia telefónica del mediodía, en la que la dirección abordará la propuesta de inversión en el DORA III
Aena lidera las pérdidas en el índice madrileño IBEX 35 (Información de Joanna Jonczyk-Gwizdala; edición en español de Paula Villalba)
