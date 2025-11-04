Aena dice que Grupo Aeroportuario del Pacífico propone la fusión por absorción de varias entidades
4 nov (Reuters) - Aena SME SA:
El consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
propone la combinación de los negocios de servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología subcontratados a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP) y el Cross Border Xpress que conecta el aeropuerto de San Diego con el aeropuerto internacional de Tijuana.
La combinación de los negocios se instrumentaría a través de la fusión por absorción de diversas entidades por parte de GAP, entre las cuales se incluiría AMP.
El consejo de administración de GAP prevé emitir y poner en circulación aproximadamente 90 millones de nuevas acciones netas representativas del capital de GAP.
Aena Desarrollo Internacional, sociedad mercantil estatal filial de Aena, es titular del 33,333% de la sociedad mexicana AMP que, a su vez, es titular de aproximadamente un 19,28% del capital de GAP.
