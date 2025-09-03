Aena dice que las aerolíneas han programado un 2,1% más de asientos para la temporada de invierno
3 sep (Reuters) - Aena SME SA:
* Dijo el martes que las aerolíneas han programado un 2,1% más de asientos para la temporada de invierno, según los datos a 31 de agosto de 2025.
* Las compañías aéreas ofertarán otro récord de asientos para la temporada de invierno que transcurre del 26 octubre de 2025 al 28 de marzo de 2026 en los aeropuertos españoles de Aena.
* Las tarifas aeroportuarias se actualizarán en 68 céntimos de euro por pasajero a partir de marzo de 2026.
