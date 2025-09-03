LA NACION

Aena dice que las aerolíneas han programado un 2,1% más de asientos para la temporada de invierno

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Aena dice que las aerolíneas han programado un 2,1% más de asientos para la temporada de invierno
Aena dice que las aerolíneas han programado un 2,1% más de asientos para la temporada de invierno

3 sep (Reuters) - Aena SME SA:

* Dijo el martes que las aerolíneas han programado un 2,1% más de asientos para la temporada de invierno, según los datos a 31 de agosto de 2025.

* Las compañías aéreas ofertarán otro récord de asientos para la temporada de invierno que transcurre del 26 octubre de 2025 al 28 de marzo de 2026 en los aeropuertos españoles de Aena.

* Las tarifas aeroportuarias se actualizarán en 68 céntimos de euro por pasajero a partir de marzo de 2026.

Fuente de la información: https://is.gd/PDVLTF

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto que llegará a la Argentina sacó la máxima calificación en una prueba de seguridad
    1

    Un auto que llegaría a la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad

  2. Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en la Cámara de Diputados
    2

    Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en la Cámara de Diputados

  3. A dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
    3

    Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización

  4. Messi fue a ver Rocky, la obra de teatro de Nicolás Vázquez, y habló ante el público, que lo ovacionó
    4

    Messi fue a ver Rocky, la obra de teatro de Nicolás Vázquez, y habló ante el público, que lo ovacionó

Cargando banners ...