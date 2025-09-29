LA NACION

Aena pide extremar la precaución ante los avisos rojos y naranjas de AEMET en el este peninsular

Aena pide extremar la precaución ante los avisos rojos y naranjas de Aemet en el este peninsular

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Aena pide extremar la precaución ante los avisos rojos y naranjas de AEMET en el este peninsular
Aena pide extremar la precaución ante los avisos rojos y naranjas de AEMET en el este peninsular

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Aena ha instado este lunes a los pasajeros a extremar la precaución en sus desplazamientos debido a los avisos rojos y naranjas activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en varias zonas del este peninsular.

A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), el gestor aeroportuario ha recordado la importancia de revisar las recomendaciones emitidas por las cuentas oficiales y de consultar con las aerolíneas en caso de tener un vuelo programado.

La AEMET mantiene activos este lunes diversos avisos por lluvias intensas y fenómenos tormentosos que pueden afectar al tráfico aéreo y terrestre en varias comunidades del litoral mediterráneo.

LA NACION
Más leídas
  1. Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
    1

    Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

  2. Revocan la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros, entre ellos su número dos a nivel nacional
    2

    Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas

  3. Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
    3

    Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre

  4. El amenazante "voto cruzado" que preocupa a los libertarios en la ciudad de Buenos Aires
    4

    Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital

Cargando banners ...