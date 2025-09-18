Aena prevé invertir US$15.200 millones en mejoras aeroportuarias entre 2027 y 2031

(Añade las expectativas de tráfico de pasajeros de Aena en el segundo párrafo y los comentarios del director general en el cuarto y el sexto)

MADRID, 18 sep (Reuters) - El operador aeroportuario español Aena dijo el jueves que planea triplicar sus inversiones hasta 12.880 millones de euros (US$15.240 millones) durante el periodo 2027-2031, con el objetivo de mejorar las terminales para hacer frente al aumento del tráfico de pasajeros.

La compañía estima que los aeropuertos españoles gestionarán hasta 320 millones de pasajeros en 2025, un 3,4% más que los 309 millones del año pasado, una cifra récord, impulsada por una pujante industria turística que ha contribuido a hacer de la economía española una de las de mayor crecimiento entre las naciones desarrolladas.

Las acciones de Aena caían el jueves un 4,7%, tras conocerse la noticia.

El gestor aeroportuario espera que el actual volumen de pasajeros siga aumentando en los próximos años, ya que sus principales aeropuertos en España están llamados a convertirse en importantes centros de conexiones intercontinentales.

Los aeropuertos de Madrid y Barcelona están "cerca del límite de su capacidad y necesitan una nueva ola inversora", dijo el jueves en un discurso el consejero delegado, Maurici Lucena.

España, el segundo país más visitado del mundo después de Francia, ha visto cómo las llegadas internacionales subían un 5,9% hasta los 75,4 millones en los ocho primeros meses de este año.

Lucena añadió que los próximos años plantearán retos tanto técnicos como empresariales para Aena, dado que la compañía acometerá múltiples proyectos simultáneos en todos los aeropuertos españoles, al tiempo que garantizará la continuidad de las operaciones.

Aena, el mayor operador aeroportuario del mundo en términos de pasajeros, había presupuestado 3540 millones de euros de inversión en el cuatrienio anterior, que finalizará en 2026.

El Consejo de Ministros español tiene previsto revisar el plan de inversiones propuesto el 15 de octubre, según la empresa.

(1 dólar = 0,8452 euros)