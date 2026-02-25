Aena prevé una desaceleración en el tráfico de pasajeros

MADRID, ‌25 feb (Reuters) -

El ‌operador ⁠aeroportuario español Aena

Su beneficio neto anual aumentó un 10,5% en 2025, superando las expectativas de ​los analistas ⁠después ⁠de que el número de pasajeros que pasaron por todas ​sus terminales el año pasado superara el millón diario.

En ‌España, el segundo país más ​visitado del mundo, el tráfico ​en los aeropuertos de Aena alcanzó los 321,6 millones de pasajeros, un tercer récord anual consecutivo que ayudó a la empresa a obtener un beneficio neto de 2.130 millones de euros (2.510 ​millones de dólares) el año pasado.

Los analistas encuestados por LSEG habían ⁠pronosticado de media un beneficio neto de 2.000 millones de euros.

Incluyendo los ‌pasajeros que viajaron a sus terminales en Brasil e Inglaterra, la empresa registró 384,8 millones de pasajeros el año pasado.

Los ingresos 2025 aumentaron un 9,5% hasta alcanzar los 6,37 euros, impulsados por un tráfico de pasajeros récord y un aumento ‌del 11% en los ingresos comerciales.

Aena ha propuesto aumentar las ⁠tasas que cobra a las aerolíneas por pasajero hasta ‌2027 para ayudar a financiar inversiones en sus ⁠aeropuertos por valor de 13.000 millones ⁠de euros.

La propuesta

provocó un rápido rechazo

por parte de las aerolíneas y los grupos empresariales turísticos locales.

La asociación nacional de aerolíneas ALA dijo que Aena estaba subestimando el aumento previsto ‌del tráfico aéreo, y ​en su lugar, el lobby prevé que el número de pasajeros aumente un 3,6% anual hasta 2031.

