Aena prevé una desaceleración en el tráfico de pasajeros
MADRID, 25 feb (Reuters) -
El operador aeroportuario español Aena
Su beneficio neto anual aumentó un 10,5% en 2025, superando las expectativas de los analistas después de que el número de pasajeros que pasaron por todas sus terminales el año pasado superara el millón diario.
En España, el segundo país más visitado del mundo, el tráfico en los aeropuertos de Aena alcanzó los 321,6 millones de pasajeros, un tercer récord anual consecutivo que ayudó a la empresa a obtener un beneficio neto de 2.130 millones de euros (2.510 millones de dólares) el año pasado.
Los analistas encuestados por LSEG habían pronosticado de media un beneficio neto de 2.000 millones de euros.
Incluyendo los pasajeros que viajaron a sus terminales en Brasil e Inglaterra, la empresa registró 384,8 millones de pasajeros el año pasado.
Los ingresos 2025 aumentaron un 9,5% hasta alcanzar los 6,37 euros, impulsados por un tráfico de pasajeros récord y un aumento del 11% en los ingresos comerciales.
Aena ha propuesto aumentar las tasas que cobra a las aerolíneas por pasajero hasta 2027 para ayudar a financiar inversiones en sus aeropuertos por valor de 13.000 millones de euros.
La propuesta
provocó un rápido rechazo
por parte de las aerolíneas y los grupos empresariales turísticos locales.
La asociación nacional de aerolíneas ALA dijo que Aena estaba subestimando el aumento previsto del tráfico aéreo, y en su lugar, el lobby prevé que el número de pasajeros aumente un 3,6% anual hasta 2031.
