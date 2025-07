Aena prohíbe desde este jueves pernoctar en la T4 y remite a personas sin hogar a las instalaciones del Ayuntamiento

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Aena prohíbe desde este jueves pernoctar en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y remite a estas personas sin hogar a las instalaciones del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la alcaldesa de Madrid en funciones, Inma Sanz, ha asegurado que el Consistorio no tenía información sobre esta "decisión unilateral de la que se han enterado por los medios" y de la que no se dio traslado en las permanentes reuniones de coordinación. Aena ha manifiesta en un comunicado que, "ua vez disponible el centro de acogida para las personas que pernoctan en el aeropuerto, diligente y especificamente habilitado por el Ayuntamiento de Madrid en el marco de sus amplias competencias administrativas en asuntos sociales, las personas que duermen en la T4 están siendo informadas de que a partir de este 24 de julio no podrán permanecer en las instalaciones". Sí que Aena "seguirá facilitando la indispensable y valiosa labor de los trabajadores sociales de los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid y de las entidades del Tercer Sector, que guían a estas personas a las instalaciones del Ayuntamiento, con el fin de avanzar de forma paulatina en su derivación total hacia el centro de acogida desde todas las terminales del aeropuerto". Este centro de acogida, de titularidad municipal y ubicado en el distrito de Latina, es descrito por Aena como "solución específica para las personas que pernoctan en el aeropuerto", para añadir que "los aeropuertos no son infraestructuras preparadas para habitar sino que son infraestructuras exclusivamente de paso, que no tienen en ningún caso las condiciones adecuadas para pernoctar, de las que sí disponen las instalaciones del Ayuntamiento de Madrid". En el mismo comunicado, Aena hace mención al censo de personas al que se comprometió y cuya financiación aprobó "mediante un convenio hace semanas". "A instancias del propio Ayuntamiento de Madrid y de las administraciones públicas que hacen uso de los datos personales, las partes involucradas están ultimando el diseño de los términos de este tratamiento de datos para cumplir la legislación vigente en esta materia", han aclarado tras el retraso que suma el censo. Sí añaden que "legalmente el censo no es indispensable para que los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid proporcionen la obligada primera atención de emergencia a las personas sin hogar, un colectivo muy sensible cuyo número se ha reducido de manera sustancial en las últimas semanas en el aeropuerto". El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha referido en sus redes sociales a "la polémica por las personas indomiciliadas que pernoctan en Barajas" y la que "hoy se pone fin". "Aplaudo el trabajo de Aena para encontrar la colaboración institucional de la administración competente, el Ayuntamiento de Madrid", ha manifestado. EL AYUNTAMIENTO NO CONOCE ESTA "DECISIÓN UNILATERAL" La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha declarado tras la Junta de Gobierno que la "decisión unilateral" por la que se prohíbe dormir a personas sin hogar en el aeropuerto a partir de este jueves les ha llegado "por los medios". Sanz ha señalado que el Consistorio está "yendo a todas las reuniones de coordinación", incluso "esta misma semana", y la empresa pública no ha planteado nada de eso allí. "No nos parece de recibo, sinceramente, que nos enteremos de estas decisiones unilaterales de Aena por los medios", ha censurado. La responsable cree que "difícilmente" la corporación estatal va a poder "cumplir con su compromiso de elaborar el censo" de personas que duermen en las instalaciones del aeropuerto si "se les va a impedir estar allí". El Ayuntamiento, según ha confirmado Sanz, seguirá "centrado" en asistir en el espacio que ha habilitado y al que están acudiendo una media de 40 personas. "Seguimos reforzando nuestros equipos de calle allí con su actuación y por nuestra parte vamos a seguir trabajando", ha comunicado Sanz.