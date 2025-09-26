Aena realiza un seguimiento de las posibles decisiones sobre la gestión de los aeropuertos
26 sep (Reuters) - Aena SME, SA:
* En relación con las consideraciones manifestadas públicamente hoy por uno de los accionistas relevantes de la sociedad sobre la eventual participación de las comunidades autónomas en la gestión de aeropuertos ha realizado un seguimito atento
* Un seguimiento de las posibles decisiones en este ámbito para analizar sus eventuales efectos en la sociedad
* Ninguna propuesta, proyecto o decisión política que conozca Aena, como resultado del seguimiento realizado, ha alcanzado el grado de madurez que requiriera la actuación de la sociedad
* La sociedad perseverará en su labor de seguimiento de las novedades y, en su caso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente
