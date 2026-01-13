Aena registra un récord de 321,6 millones de pasajeros en 2025
Por Mireia Merino
13 ene (Reuters) - Los aeropuertos españoles de Aena registraron 321,6 millones de pasajeros en 2025, lo que supone su tercer récord anual consecutivo, según informó la compañía el martes.
El número de pasajeros que viajaron a través de sus aeropuertos españoles representó un aumento del 3,9% desde 2024, superando la previsión de febrero de la compañía de 320 millones.
Adolfo Suárez Barajas se mantuvo como más transitado de España, seguido del Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca, indicó el operador.
Aena señaló que actualmente está desarrollando su plan de inversiones para el periodo 2027-2031 con el fin de dar cabida a la creciente demanda.
"Los récords de tráfico de los últimos años son una muestra clara de esa necesidad y de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras", señaló la compañía en su comunicado.
La empresa no facilitó perspectivas actualizadas para 2026. (Información de Mireia Merino en Gdansk; edición de Matt Scuffham; edición en español de Paula Villalba)