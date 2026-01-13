Aena registra un récord de 321,6 millones de pasajeros en 2025

Por Mireia Merino

13 ene (Reuters) - Los aeropuertos españoles ⁠de Aena registraron ⁠321,6 millones de pasajeros en 2025, lo que supone su ⁠tercer récord ‌anual ​consecutivo, según informó la compañía el ​martes.

El número de pasajeros que ‌viajaron a través de ‌sus aeropuertos españoles ​representó un aumento del 3,9% desde 2024, superando la previsión de febrero de la compañía de 320 millones.

Adolfo Suárez Barajas se mantuvo como más transitado de España, ⁠seguido del Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y ​Palma de Mallorca, indicó el operador.

Aena señaló que actualmente está desarrollando su plan de inversiones para el periodo 2027-2031 con el fin de dar ⁠cabida a la creciente demanda.

"Los récords de tráfico ​de los últimos años son una muestra clara de esa necesidad y ‍de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras", señaló la compañía en su comunicado.

La empresa no ​facilitó perspectivas actualizadas para 2026. (Información de Mireia Merino en Gdansk; edición de Matt Scuffham; edición ‍en español de Paula Villalba)