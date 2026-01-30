Aerolínea brasileña Azul obtiene US$1.370 millones en emisión de bonos: fuentes

SAO PAULO, 30 ene (Reuters) - La aerolínea brasileña Azul obtuvo US$1.370 millones en una emisión de bonos en medio de su reestructuración por bancarrota según el Capítulo 11, informaron el viernes a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La cantidad superó los US$1.210 millones inicialmente previstos, ya que la demanda de la operación alcanzó más de US$9.000 millones, según las fuentes.

El rendimiento se fijó en el 10,125%, mientras que el cupón se estableció en el 9,875%, según las fuentes. (Reporte de Gabriel Araujo y Luciana Magalhaes. Editado en español por Javier Leira)