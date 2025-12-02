Aerolínea de bajo costo de Argentina Flybondi anuncia plan de inversión por US$1.700 millones: comunicado

BUENOS AIRES, 2 dic (Reuters) - Flybondi, la primera aerolínea de bajo costo (low cost) de Argentina, informó el martes que realizó un pedido por 35 aviones nuevos a Airbus y Boeing, aumentando en un 230% su flota en los próximos cuatro años, con una inversión de unos US$1.700 millones, según un comunicado de prensa.

El objetivo es incrementar la capacidad de transporte en rutas domésticas e internacionales y expandir su presencia en otros mercados, explicó.

La empresa incorporará 15 aeronaves Airbus A220-300 con opción para adquirir otras 5. Con capacidad para 160 pasajeros, estas aeronaves llegarán entre 2027 y 2029.

Por otro lado, también comprará 10 Boeing 737 MAX 10 con opción a otras 5 más. Este modelo tiene capacidad para 240 pasajeros y las unidades llegarán progresivamente entre 2027 y 2030. La operación será liderada por COC Global Enterprise como inversor principal de Flybondi.

"Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región", dijo Mauricio Sana, presidente ejecutivo de Flybondi.

"El plan de crecimiento fortalece nuestro futuro como compañía e impulsa a toda la industria aerocomercial regional", agregó.

(Reporte de Eliana Raszewski; editado por Walter Bianchi)