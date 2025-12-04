Aerolínea panameña Copa suspende sus vuelos a Venezuela alegando problemas de señal

CIUDAD DE PANAMÁ, 4 dic (Reuters) - La aerolínea panameña Copa Airlines suspendió sus vuelos del jueves y el viernes hacia y desde Caracas, la capital de Venezuela, alegando un problema con la señal de navegación del que informaron sus pilotos.

El problema no comprometió la seguridad de los vuelos, añadió la compañía en un comunicado publicado a última hora del miércoles.

POR QUÉ IMPORTA

* Copa se une a una lista de aerolíneas internacionales -Iberia, TAP, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra- que han suspendido sus vuelos a Venezuela.

* La aerolínea describió el problema como intermitencias en una señal de navegación y calificó la suspensión de medida "preventiva".

* La compañía está evaluando la situación y dijo que proporcionaría nueva información en 24 horas.

CONTEXTO

* Las aerolíneas internacionales habían suspendido sus vuelos al país tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela. (Reporte de Elida Moreno; Escrito por Aida Pelaez-Fernandez; Editado en Español por Ricardo Figueroa)