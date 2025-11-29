Aerolíneas adoptan corrección de software para aviones Airbus A320

Un modelo de avión ampliamente utilizado por aerolíneas comerciales en todo el mundo necesita una corrección de software para atender un problema que contribuyó a que una aeronave de JetBlue sufriera una pérdida repentina de altitud el mes pasado, dijeron el fabricante y los reguladores de seguridad aérea europeos el viernes.

La medida podría resultar en algunos retrasos en los vuelos.

Airbus dijo que un análisis del incidente de JetBlue reveló que la intensa radiación solar podría corromper datos primordiales para el funcionamiento de los controles de vuelo en la familia de aviones A320.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea emitió una orden que requiere que los operadores del A320 aborden el problema. La agencia dijo que esto podría causar "alteraciones a corto plazo" en los horarios de vuelo.

American Airlines tiene alrededor de 480 aviones de la familia A320, de los cuales 209 están afectados. La corrección debería tomar alrededor de dos horas para muchos aviones, y las actualizaciones deberían completarse para la gran mayoría el viernes, dijo la aerolínea. Unos pocos se terminarán el sábado.

American Airlines espera algunos retrasos, pero dijo que se enfoca en limitar las cancelaciones mientras los clientes regresan a casa de los viajes por el feriado del Día de Acción de Gracias. Afirmó que la seguridad sería su prioridad principal.

Delta indicó que esperaba que el problema afectara a menos de 50 de sus aviones A321neo. United señaló que seis aviones en su flota están afectados y espera interrupciones menores en algunos vuelos. Hawaiian Airlines afirmó que no sería afectada.

Mike Stengel, socio de la firma de consultoría de gestión de la industria aeroespacial AeroDynamic Advisory, dijo que la corrección podría atenderse entre vuelos o en revisiones nocturnas de los aviones.

"Definitivamente no es ideal que esto esté sucediendo en un avión muy ubicuo en un muy ocupado fin de semana festivo (en Estados Unidos)", dijo Stengel. "Aunque, nuevamente, el lado positivo es que sólo debería tomar unas pocas horas actualizar el software".

Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron llevados al hospital después del incidente del 30 de octubre a bordo del vuelo de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey. El avión fue desviado a Tampa, Florida.

Airbus está registrada en los Países Bajos, pero tiene su sede principal en Francia.

Es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo junto a Boeing.

El A320 es el principal competidor del 737 de Boeing, de acuerdo con Stengel. Airbus actualizó su motor a mediados de la década de 2010 y los aviones en esta categoría se llaman A320neo, dijo.

El A320 es la familia de aviones de un solo pasillo más vendida del mundo, dice el sitio web de Airbus. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.