Aerolíneas cancelan más de 1.500 vuelos el lunes por el cierre del Gobierno de EEUU

Por David Shepardson

WASHINGTON, 10 nov (Reuters) - Las aerolíneas cancelaron el lunes más de 1.500 vuelos en Estados Unidos, el cuarto día consecutivo en que se superan las 1.000 cancelaciones, mientras los recortes de vuelos del Gobierno y las ausencias de personal de tráfico aéreo siguen causando estragos en la aviación.

FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos, dijo que a las 1330 GMT del lunes habían sido cancelados más de 1.550 vuelos y 1.400 habían sido retrasados. El domingo no partieron 2.950 vuelos y casi 10.800 sufrieron aplazamientos, en el peor día de interrupciones de vuelos desde que comenzó el cierre del Gobierno el 1 de octubre.

Una tormenta invernal que afectó a Chicago también perturbó el transporte aéreo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció a última hora del domingo la suspensión del tráfico de aviación general en 12 aeropuertos con problemas de personal de control aéreo, entre ellos Chicago O'Hare y Reagan Washington National.

El cierre, que ha alcanzado la cifra récord de 40 días, ha provocado la escasez de controladores aéreos que, al igual que otros empleados federales, llevan semanas sin cobrar.

El Senado votó a última hora del domingo a favor de un proyecto de ley para poner fin a la paralización del Gobierno.

La FAA ordenó a las aerolíneas que redujeran el 4% de los vuelos diarios a partir del viernes en 40 de los principales aeropuertos por motivos de seguridad en el control del tráfico aéreo. Las reducciones de vuelos deberán alcanzar el 6% el martes y llegar al 10% el 14 de noviembre.

Una de las grandes preguntas que se hacen las compañías aéreas es cuándo levantará la FAA los recortes de vuelos exigidos por el gobierno. El secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que lo primero que quiere es que mejore la dotación de personal de control del tráfico aéreo y los datos sobre seguridad.

