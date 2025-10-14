Aerolíneas chinas se oponen a plan de Trump para que dejen de sobrevolar Rusia en rutas hacia EE.UU.

Por David Shepardson

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - Las principales aerolíneas chinas instaron el martes al Gobierno de Donald Trump a que abandone un plan para prohibirles sobrevolar Rusia en vuelos a Estados Unidos, porque dicen que aumentará los tiempos de vuelo, elevará las tarifas aéreas y podría interrumpir algunas rutas.

La semana pasada, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por su sigla en inglés) propuso prohibir a las aerolíneas chinas sobrevolar Rusia en rutas hacia y desde Estados Unidos, diciendo que la reducción del tiempo de vuelo deja a las aerolíneas estadounidenses en desventaja.

China Eastern, una de las seis aerolíneas chinas que enviaron cartas, dijo en una notificación al USDOT que la medida podría alargar el tiempo de vuelo en algunas de sus rutas más importantes entre dos y tres horas, aumentar el riesgo de perder conexiones y disparar el consumo de combustible.

Air China y China Southern dijeron que la decisión afectaría negativamente a un número considerable de pasajeros en Estados Unidos y China.

China Southern preveía que al menos 2800 pasajeros que tienen programado viajar durante la temporada alta de vacaciones, del 1 de noviembre al 31 de diciembre, tendrían que cambiar sus reservas "poniendo en peligro sus planes de viaje".

Rusia ha prohibido a las aerolíneas estadounidenses y a muchas otras extranjeras sobrevolar su espacio aéreo en represalia por la prohibición de Washington de los vuelos rusos sobre Estados Unidos en marzo de 2022, después de que Rusia invadió Ucrania.

A las aerolíneas chinas no se les prohibió y han estado usando esta ventaja para aumentar su cuota de mercado en comparación con las compañías no chinas en las rutas internacionales.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el viernes que las restricciones no favorecían los intercambios de persona a persona.

Airlines for America, un importante grupo comercial que representa a las aerolíneas American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines elogió el esfuerzo, pero también pidió al USDOT que siguiera "manteniendo la paridad en el número de vuelos de pasajeros disponibles para las aerolíneas estadounidenses y chinas, garantizando que el nivel de capacidad de pasajeros se mantenga razonablemente vinculado a la demanda del mercado". (Reporte de David Shepardson. Editado en español por Ricardo Figueroa)