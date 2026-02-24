Aerolíneas de EE. UU. cancelan más de 2.000 vuelos por tormentas

24 feb (Reuters) - Aerolíneas estadounidenses cancelaron más de 2.000 vuelos el martes, muchos menos que el día anterior, ya que se esperaba que la potente tormenta del invierno boreal que afectó los aeropuertos del noreste amainara por la tarde, aunque se esperaba que los fuertes vientos continuaran hasta la madrugada.

Según datos de FlightAware, más de 2.000 vuelos fueron cancelados y 600 sufrieron demoras hasta las 0600 hora del este de Estados Unidos (1100 GMT).

Casi 6.000 vuelos fueron cancelados el lunes junto con unos 4.000 que estuvieron demorados.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que se esperaba que la tormenta se alejara del país el martes, aunque los fuertes vientos podrían continuar durante la madrugada.

Entre las principales aerolíneas, JetBlue Airways tuvo el mayor número de cancelaciones, con casi el 41% de sus vuelos programados afectados el martes, mostró FlightAware. (Reporte de Shivansh Tiwary en Bangalore; editado en español por Lucila Sigal)